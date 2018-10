Calcio - Giorgetti 'Siamo all'anno zero' : Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, oggi a Trento. "Tra qualche giorno spero inizi fase nuova per il Calcio italiano - ha aggiunto - ...

Il corpo di Nicolò è stato ritrovato. I soccorritori : “Il piccolo era proprio lì”. A una settimana dall’alluvione in Calabria : “Ora posSiamo dirgli addio” : Nicolò, alla fine, è stato ritrovato. Il corpicino senza vita del bambino di 2 anni che era scomparso la sera del 4 ottobre insieme alla mamma Stefania Signore e al fratellino Christian, è stato trovato a circa 500 metri a monte dal punto di ritrovamento della mamma. L’ironia della sorte verrebbe da dire, cercato per mari e monti, il cadavere del piccolo era vicino all’auto che con la madre Stefania e il fratellino di sette anni, Christian, ...

Inter - Spalletti : “Stiamo lavorando bene. Derby? Siamo pronti” : Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico neroazzurro ha preparato la squadra in vista del derby della prossima settimana, raccontando il clima che si vive ad Appiano Gentile. Le parole di Spalletti: “Ci faremo trovare pronti per il derby. Il Milan gioca un buon calcio, hanno fatto tanti […] L'articolo Inter, Spalletti: “Stiamo lavorando bene. Derby? ...

Inter Milan - Spalletti : 'Siamo in salute - importante per il derby. Poi penseremo al Barcellona' : "Ci faremo trovare pronti per il derby. Il Milan gioca un buon calcio, hanno fatto tanti punti e sono forti. Ma noi siamo in un buon momento, ci sarà da opporre il meglio della nostra squadra". Lo ha ...

Spal - per il presidente Mattioli nessun allarme : “Siamo competitivi - Lazzari tra i migliori nel suo ruolo” : Nonostante le quattro sconfitte consecutive, in casa Spal non c’è pessimismo, anzi l’entusiasmo continua ad accompagnare la squadra di Semplici sin dall’inizio della stagione. Il presidente Walter Mattioli, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato che la squadra “al Ferraris contro la Samp ha perso ma si è espressa molto bene, con l’Inter ha disputato una grandissima partita e come prestazioni siamo tornati ...

Juventus - Allegri si schiera con Cristiano Ronaldo : “gli Siamo vicini” - poi un focus sugli infortunati : Massimiliano Allegri ha le idee chiare sulla querelle Cristiano Ronaldo, ma anche sugli obiettivi della Juventus in questa annata importantissima Massimiliano Allegri si schiera senza mezzi termini al fianco del suo campione Cristiano Ronaldo. La Juventus ha una linea molto chiara in merito alla questione del presunto stupro, quella di difendere a spada tratta il talento portoghese, almeno sino a prova contraria. “Credo che Cristiano vada ...

Juve - Allegri : 'È l'ora di vincere la Champions. Ronaldo? Gli Siamo vicini' : Massimiliano Allegri e la Juve sono superstar conosciute in tutto il mondo. Quando il tecnico, ospite alla presentazione milanese dei nuovi smartphone Galaxy della Samsung, sale sul palco, l'applauso ...

Un po’ di risposte alle domande sul quadro di Banksy che ci Siamo fatti tutti : Il tagliacarte era radiocomandato? La casa d'aste doveva sapere per forza? Chi ha comprato il quadro? È vero che adesso vale di più? The post Un po’ di risposte alle domande sul quadro di Banksy che ci siamo fatti tutti appeared first on Il Post.

GENOA - ESONERATO BALLARDINI : UFFICIALE JURIC/ Ultime notizie - Criscito : “Siamo tristi ma guardiamo avanti” : GENOA, BALLARDINI ESONERATO: torna JURIC. Svolta dopo la sconfitta contro il Parma: il presidente Enrico Preziosi aveva contattato anche Davide Nicola. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:33:00 GMT)

Iago Falque : 'Sono guarito. Rinnovo? Siamo vicini all'accordo - qal Torino sto benissimo' : Iago Falque, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport : 'Da quando sono arrivato ho sentito la fiducia e mi sento molto importante. Non sono imprescindibile,m nel calcio lo è solo Messi. Lui e CR7 sono due campioni ma l'argentino per me è più forte.

Entella - il presidente Gozzi : “I tempi perche posSiamo tornare a giocare si allungano - Cassano si sta testando” : Il presidente dell’Entella Antonio Gozzi si è pronunciato su Antonio Cassano, che da ieri si sta allenando con i liguri: “Cassano aveva una gran voglia di scendere in campo ed è consapevole del fatto che non gioca da 2 anni e che il ritmo di una squadra professionistica è sostenuto per cui sta verificando, prima di tutto con se stesso, se riesce ad entrare fisicamente e mentalmente nella fatica degli allenamenti. Ci ha chiesto ...