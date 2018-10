Si può essere contro l’aborto | e un po’ relativisti

Emma Bonino : "Il caso Riace fa impazzire i populisti perché funziona. L'Europa? può essere disfatta dalla miopia degli arruffapopoli" : "Il decreto sicurezza di Salvini viola le direttive europee". Emma Bonino, intervistata da La Repubblicava all'attacco del decreto simbolo della politica leghista."Palleggiarsi i migranti è inutile, per i paesi più esposti ai flussi significa far diventare i problemi migratori ingovernabili" aggiunge la leader radicale. La Bonino guarda all'europeismo di Macron con fiducia, non crede sia possibile chiudere gli aeroporti ai charter ...

Nuovo ospedale sud Salento - Scorrano non può essere escluso dalla Conferenza dei Servizi : il TAR dà torto all'Asl

Toti sta stretto in Forza Italia : “Non può essere il partito dello spread”. E pensa a un nuovo soggetto alleato di Salvini : A Giovanni Toti il partito sta sempre più stretto. Con la cerchia più intima – riporta il Corriere – il governatore ligure si è sfogato di tutto ciò che non gli piace in Forza Italia. A partire dai sondaggi, che ormai danno gli azzurri ampiamente sotto il 10 per cento. Il motivo, per Toti, è chiaro: “Organizzano delle convention in cui i dirigenti si alternano sul palco, applaudendosi tra di loro, e sono sempre di meno e sempre ...

Anticorruzione - Cantone : “Pentito delle mazzette può essere agente provocatore. Bene leggi su finanziamento alla politica” : Da una parte promuove la parte sul finanziamento ai partiti e alle fondazioni. Dall’altra avverte: la norma che crea i cosiddetti “pentiti delle mazzette” può creare sotto mentite spoglie l’agente provocatore. Audito dalla commissione Affari Costituzionali alla Camera, Raffaele Cantone si è espresso anche sul ddl Anticorruzione che proprio la settimana scorsa ha cominciato il suo iter a Montecitorio. Il presidente ...

L'Ufficio parlamentare di bilancio ferma il governo : "La Nota di aggiornamento al Def non può essere validata" : Le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al Def - la cornice della manovra - non possono essere validate. Arriva dalL'Ufficio parlamentare di bilancio una nuova stroncatura all'architettura dei conti pubblici disegnata dal governo gialloverde, già criticato duramente e con toni perentori dalla Banca d'Italia e dalla Corte dei Conti. Lo stop dell'Upb, si legge nella sintesi dell'audizione tenuta dal presidente Giuseppe Pisauro ...

Il datore di lavoro che maltratta il dipendente può essere condannato per lesioni personali : Il dipendente aveva denunciato il proprio datore di lavoro per le continue pressioni e vessazioni che l'ha costretto a subire sul posto di lavoro. Il datore di lavoro è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Pordenone e in appello da quello di Trieste, ora la Cassazione ha stabilito che, stante le accuse mosse e provate, il datore di lavoro dovesse essere condannato anche per lesioni personali.Continua a leggere

Terremoto Catania - può essere collegato a una ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna? Gli esperti fanno chiarezza : “A grandi linee, la Sicilia è ubicata in corrispondenza dello scontro tra la placca africana e quella euroasiatica, ciò spiega l’elevata sismicità dell’area che in passato è stata causa di terremoti distruttivi: nel 1693 (54mila vittime), nel 1908, nel 1968 e nel dicembre 1990”. Lo afferma in un comunicato Fabio Tortorici, presidente della Fondazione centro studi Cng in merito alla forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 che si è registrata ...

Perché l'aumento dell'Iva può non essere un male : Questo, di conseguenza, porterebbe l'economia del Paese a crescere fortemente, grazie all'avvio di un piano investimenti e alla riduzione del deficit . Inoltre, a sostegno dell'ipotesi che l'aumento ...

Terremoto. Musumeci (Ugl) : “Riportare sulla ribalta il tema del rischio sismico “1”. Catania non può più attendere decisioni che devono essere prese altrove. Si mobilitino i parlamentari!” : “Il terremoto che si è registrato questa notte con epicentro in provincia di Catania, ed avvenuto in maniera quasi beffarda

Lavoro : Bellanova (Pd) - Termini Imerese non può essere abbandonata : Palermo, 6 ott. (AdnKronos) - "Quando mi sono insediata al Ministero delle Attività produttive, il problema di Termini Imerese c'era già. Abbiamo lavorato per una prospettiva di sviluppo. Fino a quando sono stata al Ministero ho convocato il tavolo e l'azienda, sono intervenuta sulla Fiat perché Ter

MORBO DI PARKINSON/ può essere indotto anche dai farmaci : tutti i sintomi che devono far preoccupare : MORBO di PARKINSON, può essere indotto dai farmaci. Il professor Gianni Pezzoli ha spiegato “quali aggravano o producono PARKINSONismo iatrogeno”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 23:00:00 GMT)

Olimpiadi 2026 : Cio - Erzurum - Turchia - non può essere candidata : La località turca di Erzurum non potrà essere candidata per i Giochi olimpici invernali del 2026. Lo ha deciso l'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale riunitosi oggi a Buenos Aires. Le ...

