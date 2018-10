Sgarbi e Giordano lite furibonda in TV | “Oca | Testa di c**zo” VIDEO

Sgarbi-Giordano : urla e insulti in diretta tv su Riace - la conduttrice si infuria (VIDEO) : I protagonisti sono Vittorio Sgarbi e Mario Giordano, lo scenario è la trasmissione CartaBianca di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer, mentre il tema [VIDEO] è l'arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano. Il suo modello d'accoglienza è salito agli onori delle cronache nazionali per via della decisione della Procura di Locri di chiedere la custodia cautelare ai domiciliari di un primo cittadino impegnatosi in prima persona in una vicenda che ...

Cartabianca - Sgarbi vs Giordano : «Sei una testa di caz*o. Stai zitto oca». Berlinguer infuriata col critico : «La butto fuori!» – Video : Cartabianca, Vittorio Sgarbi vs Mario Giordano Lite furibonda ieri sera a Cartabianca tra Vittorio Sgarbi e Mario Giordano. Il critico d’arte (presente in studio) ed il giornalista Mediaset (in collegamento) se le sono date di santa ragione, scannandosi verbalmente sull’arresto del sindaco di Riace. In diretta su Rai3, i toni si sono infiammati a più riprese e Sgarbi non ha trattenuto gli insulti. Bianca Berlinguer, visibilmente ...

