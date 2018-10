Serie TV di The Witcher | Geralt | Ciri e Yennefer prendono vita in delle fan art che

The Witcher : la Serie Netflix sarà fedele alle radici della saga : Come ben saprete Netflix è al lavoro sull'attesissima serie TV dedicata allo Strigo, Geralt di Rivia, nato dalla penna di Andrzej Sapkowski, e in occasione di un'intervista lo showrunner della serie si lasciato andare in qualche interessante anticipazione, riporta Comicbook.Come avete visto la produzione ha rivelato il cast principale, siamo dunque all'inizio delle riprese. Ebbene la showrunner, Lauren S. Hissrich, ha voluto ribadire come la ...

'The Deuce - la via del porno' nuova Serie su Sky Atlantic con James Franco : È il 1978 e la nascita dell'industria della pornografia ha stravolto gli Stati Uniti. Manhattan - New York - è il centro del mondo e il luogo in cui pullulano attrici, registi e addetti ai lavori del ...

Il mago Vilgefortz sarà il villain della Serie TV Netflix di The Witcher? : Dopo avervi rivelato ufficialmente buona parte del cast tra cui anche i personaggi chiave di Ciri e Yennefer, torniamo a parlare della serie TV di The Witcher realizzata da Netflix per concentrarci su una questione molto importante: il villain.Chi sarà il villain principale della serie o quanto meno di questa prima stagione? Come segnalato da Comicbook un casting script trapelato su Reddit potrebbe fare chiarezza. Si tratta di un dialogo ...

The Witcher : il cast al completo della Serie fantasy : The Witcher cast & news – Finalmente rivelati tutti gli attori che faranno parte della serie Tv fantasy tratta dal best seller dal titolo omonimo. Nei giorni scorsi erano stati diffusi i primi nomi, ma ora sappiamo il cast di The Witcher al completo. Chi vedremo e quali saranno i personaggi? Scopriamoli insieme. The Witcher cast e personaggi Direttamente da Into The Badlands, l’attire Freya Allan interpreterà la Principessa di ...

Serie TV The Witcher : ecco chi interpreterà Ciri e Yennefer : Dopo settimane e settimane di attesa, di polemiche e di violente proteste che hanno costretto alcuni rappresentati della produzione ad abbandonare i social network, sembra che sia arrivato il momento di scoprire chi interpreterà Ciri, Yennefer e altri importanti personaggi di The Witcher nella Serie TV di Netflix attualmente in lavorazione.A rivelare i nomi dei nuovi membri del cast è stata la stessa showrunner Lauren Schmidt Hissrich, che nel ...

The Rookie con Nathan Fillion in arrivo in Italia - Rai manderà in onda la Serie dell’ex di Castle : The Rookie con Nathan Fillion andrà in onda anche in Italia. Deadline fa sapere che il colosso americano Entertainment One (eOne) ha stipulato un accordo internazionale, a una settimana dal debutto negli USA, per distribuire la serie con l'ex star di Castle in ben 160 Paesi. Tra loro ci sono il Regno Unito, che trasmetterà lo show su Sky, e la Francia su M6. In Italia ci ha pensato l'azienda di Viale Mazzini (la Rai) ad acquistare il ...

'The Umbrella Academy' - la Serie tv ha una data d'uscita - : Sette vengono adottati da Sir Reginald Hargreeves, un industriale miliardario, che crea l'Umbrella Academy e prepara i suoi ragazzi per salvare il mondo. Durante la loro adolescenza, la famiglia si è ...

L’attore americano Scott Wilson - noto per la Serie tv “The Walking Dead” - è morto a 76 anni : L’attore americano Scott Wilson, noto per aver interpretato il ruolo di Hershel Greene nella serie tv The Walking Dead, è morto a 76 anni. La sua carriera di attore nel cinema era iniziata nel 1967, con il film La calda notte dell’ispettore The post L’attore americano Scott Wilson, noto per la serie tv “The Walking Dead”, è morto a 76 anni appeared first on Il Post.

The Walking Dead - morto l'attore Scott Wilson - Hershel nella Serie tv AMC/Fox : Ritorno agrodolce per The Walking Dead.A poche ore dal debutto della nona stagione di The Walking Dead sia negli Stati Uniti che in Italia su Fox in contemporanea notturna e poi lunedì 8 alle 22, arriva la notizia della morte di Scott Wilson, l'attore che tra il 2010 e il 2014 ha interpretato il Hershel Green il papà di Maggie (Lauren Cohan).prosegui la letturaThe Walking Dead, morto l'attore Scott Wilson, Hershel nella serie tv AMC/Fox ...

Un bidone è per sempre : Theodoros Zagorakis - dalla vittoria all’Europeo alla retrocessione in Serie B con il Bologna : Theodoros Zagorakis iniziò la carriera al Kavala, club della sua città, in cui spesso veniva schierato a destra del centrocampo. Li conobbe Zisis Vryzas e assieme a lui aiutò la squadra a raggiungere la promozione alla seconda divisione greca. Ne seguì il trasferimento al PAOK Salonicco nella stagione 1992-93, dove iniziò ad assumere un ruolo sempre più determinante in campo e fuori, fino a diventare il capitano nelle sue due ultime ...

The Mandalorian - svelato il titolo della Serie tv di Star Wars : The Mandalorian, svelato il nome della serie ambientata nel mondo di Star Wars. C’è moltissima attesa intorno alla prima serie in live action – con attori umani – dedicata al mondo ideato da George Lucas e ora il regista e sceneggiatore Jon Favreau chiamato dalla Disney a realizzarla ha rivelato sia il nome sia una breve sinossi: “Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un nuovo guerriero emerge nell’universo di Star Wars. ...

Helen Mirren nella Serie Sky e HBO «Catherine the Great» : Ecco la prima immagine di Helen Mirren nelle vesti di una delle figure femminili più potenti di tutti i tempi nella produzione originale Sky e HBO, Catherine the Great, ambientata nella sfarzosa ma politicamente spietata corte russa del 18° secolo. In una corte scintillante e assetata di potere, accanto alla vincitrice del premio Oscar®, vedremo Jason Clarke (Zero Dark Thirty) nel r...