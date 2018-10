Serie B | Zenga nuovo allenatore Venezia

Walter Zenga torna in corsa : ecco la nuova panchina in Serie B : L’ultima esperienza sulla panchina del Crotone non è stata entusiasmante e si è conclusa con la retrocessione, adesso Walter Zenga ha deciso di tornare in corsa, l’Uomo Ragno è infatti il nuovo allenatore del Venezia e prende il posto dell’esonerato Vecchi, esordio di fuoco nel difficile match contro il Verona. L’annuncio era arrivato dallo stesso allenatore su Instagram ma il post è stato poi immediatamente ...

