Serie B | Venezia | Zenga nuovo allenatore | esonerato Vecchi

Basket Serie A : risultati e classifica della prima giornata. Milano batte Brindisi. Venezia piega Torino : Il campionato di Serie A ha alzato il sipario sulla prima giornata e subito non sono mancate le emozioni forti. A cominciare con quella dell'anticipo di Trento dove la finalista scudetto dell'anno ...

Basket - 1a giornata Serie A 2018-2019 : buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino - Varese supera Brescia : Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di Basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di ...

Basket - Serie A : Venezia vince la battaglia con Torino - Pesaro doma Pistoia : Basket, prima giornata di Serie A con Pistoia sconfitta sul parquet di Pesaro, equilibrio assoluto tra Venezia e Torino Basket, la prima giornata di Serie A sta dando sin da subito spunti interessanti e gare molto spettacolari. Nel tardo pomeriggio di oggi, la Libertas Pesaro ha vinto una gara molto equilibrata e decisa solo nelle ultime battute contro Pistoia. 83-77 il finale di un incontro nel quale Blackmon e Mccree hanno distrutto la ...

Diretta / Venezia Torino (risultato finale 76-75 OT) : la Reyer vince dopo un supplementare! (Serie A1) : Diretta Venezia Torino, risultato finale 76-75 OT: la Reyer si impone al termine di una partita bellissima e risolta con un tempo supplementare, MarQuez Haynes chiude con 17 punti(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:28:00 GMT)

Serie B - Perugia-Venezia 1-0 : Melchiorri match winner : Perugia-Venezia 1-0: NUMERI E STATISTICHE La Cronaca Classifica Serie B Serie B perugia Venezia Melchiorri Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : nella prima giornata dell’opening day vincono Ragusa - Venezia e Napoli (all’overtime su San Martino di Lupari) : Si sono disputate al PalaRuffini di Torino le prime tre partite dell’opening day di Serie A1 femminile 2018-2019, spalmato su due giorni. Hanno vinto tutte e tre le formazioni più quotate: Ragusa, Venezia e Napoli. La Dike, però, ha dovuto soffrire tantissimo di fronte a San Martino di Lupari, che si conferma squadra che potrebbe compiere più di uno sgambetto in questa stagione. Domani ci sarà il restante terzetto di incontri: alle 14 ...

Serie B Perugia-Venezia 1-0 - decide Melchiorri : PERUGIA - Vittoria casalinga per il Perugia , che al termine di un match equilibrato con poche ma significative occasioni da ambo le parti, batte 1-0 il Venezia con la rete di Melchiorri . IL PRIMO ...

Serie B - il Venezia in crisi : il Perugia vince con il minimo sforzo [FOTO] : 1/9 Roberto Settonce/LaPresse ...

RISULTATI Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : il Perugia risale - il Venezia affonda : RISULTATI SERIE B: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata alla 7^ giornata del campionato cadetto, oggi sabato 6 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 19:50:00 GMT)