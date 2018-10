Sequenza sismica ai Campi Flegrei | una avvertita piu' forte poco fa a Pozzuoli

Terremoto : Ingv - Sequenza sismica Centro Italia non è conclusa : Tecnicamente la sequenza sismica nella zona del Centro Italia che due anni fa è stata colpita dal Terremoto non può ancora considerarsi conclusa . A questa conclusione sono giunti i ricercatori e i tecnologi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ( Ingv ), che hanno continuato a monitorare il territorio. Nel punto - pubblicato oggi sul sito Ingv - i ricercatori sottolineano però che il numero e ...

Terremoto Centro Italia - 2 anni dal sisma del 24 agosto 2018 : Sequenza sismica ancora in corso - 30 eventi al giorno : A due anni dal Terremoto del 24 agosto 2016, che ha colpito Amatrice (RI), Accumoli (RI), Arquata del Tronto (AP) ed altri comuni limitrofi, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sul blogingvterremoti, fa il punto sulla complessa sequenza sismica che ha interessato e sta ancora interessando il Centro Italia e sulle numerose ricerche in corso dei ricercatori e tecnologi dell’INGV. Di seguito l’approfondimento ...

Terremoto Molise - INGV : “Stiamo monitorando la Sequenza sismica” : “Stiamo monitorando la sequenza sismica, vogliamo capire se il numero delle repliche sta aumentando o diminuendo. Ogni Terremoto ha una storia a se’, oggi non abbiamo ancora le chiavi per poter dire se la sequenza durera’ dieci giorni, un mese, oppure potra’ crescere di magnitudo. Stiamo studiando il fenomeno per capire come evolvera’“: lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica ...