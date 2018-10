Selfie da paura sul lungomare | la balaustra crolla e tre turisti precipitano nel vuoto

Paura a Pisa : per fare un Selfie scivola e finisce in Arno - soccorsa dai pompieri : La giovane brasiliana era con un'amica e si stava scattando delle foto quando è scivolata cadendo dalla balaustra del Ponte di Mezzo sull'Arno, nel centro di Pisa. Immediatamente soccorsa dai presenti, è stata poi riportata in strada dai vigili del fuoco con l'autogru ma fortunatamente non avrebbe riportato conseguenze gravi.Continua a leggere

Andrea - 15 anni - sul tetto per un Selfie - cade e muore. Su Instagram le bravate del gruppo : 'La morte non ci fa paura' : Invece di piantare una bandierina ci sarà un selfie per dimostrare al mondo che loro, a 15 anni, non hanno paura di niente. Moccia: 'I social network uccidono l'autostima, per questo tante follie' ...

