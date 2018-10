Sedici condanne per gli scontri in Val Susa del 2015

askanews

: 'A Nicoletta Dosio, 73 anni, insegnante di greco in pensione, storica attivista No Tav, sono stati inflitti un anno… - Mar_Tre60 : 'A Nicoletta Dosio, 73 anni, insegnante di greco in pensione, storica attivista No Tav, sono stati inflitti un anno… - askanews_ita : Sedici condanne e 3 assoluzioni tra gli attivisti #NoTav che si scontrarono con la polizia il 28 giugno 2015… - Maria89640502 : -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Roma, 12 ott., askanews, - Ancora, per un totale di circa 30 anni, per gliin Val ditra manifestanti No Tav e forze dell'ordine. Il Tribunale di Torino ha emesso le sentenze per ...