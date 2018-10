optimaitalia

: “Se Asia Argento è stata esclusa da X Factor, perché Cristiano Ronaldo gioca ancora?” - OptiMagazine : “Se Asia Argento è stata esclusa da X Factor, perché Cristiano Ronaldo gioca ancora?” - xharrysback : RT @Cabbot_: Asia Argento denunciata per stupro = fuori da X Factor Ronaldo denunciato per stupro = pieno sostegno della Juventus e poi anc… - arvtinmyveins : RT @Cabbot_: Asia Argento denunciata per stupro = fuori da X Factor Ronaldo denunciato per stupro = pieno sostegno della Juventus e poi anc… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) “Seda Xancora?”Questa mia frase provocatoria, detta domenica sera nella diretta “intima” Let’s Spend Sunday Night Together da casa mia, èripresa dovunque, trasmessa alla Zanzara, generato trasmissioni, articoli, citata in una miriade di tweet, per lo più di juventini imbufaliti (tra cui molte ragazze che difendono paradossalmente CR7).In realtà io sono contrario all’esclusione di, all’impedire adire, come all’emarginazione violenta del regista Fausto Brizzi (che poi è stato assolto).Siamo arrivati al paradosso che Simon Le Bon è stato accusato da una ragazza23 anni fa in un negozio di Los Angeles le avrebbe toccato il sedere.Come non accetto l’ipocrisia di Xche ha mandato in onda le puntate registrate con, nel momento in cui lei era attaccata ...