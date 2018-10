Scuola | studenti in piazza in tutta Italia per il diritto allo studio e contro i tagli

Scuola - studenti in piazza in 50 città : 7.50 Sciopero generale della Scuola indetto dagli studenti e cortei in 50 città. L'Unione degli studenti, che ha indetto lo sciopero, annuncia ulteriori mobilitazioni nei prossimi mesi per ottenere un cambiamento concreto della Scuola. "In Italia il diritto allo studio non è garantito, nella manovra manca un cambiamento reale per i giovani. Scuole e università saranno in stato di agitazione permanente",affermano le associazoni promotrici. Nel ...

Scuola - studenti disabili costretti a cambiare insegnante di sostegno : È iniziato da circa un mese l’anno scolastico, ma i problemi per gli studenti disabili persistono. Secondo i dati del ministero dell’Istruzione, sono 253mila gli alunni con disabilità e solo la metà (120mila) ritroverà sui banchi di Scuola gli stessi insegnanti di sostegno, mentre il 52% li cambierà. Per la metà degli studenti disabili non esiste la continuità nell’apprendimento; gli altri 133mila, invece, hanno la fortuna di avere lo stesso ...

Campania - Scuola : al via '3 giorni per la Scuola' : tremila gli studenti coinvolti - : Si terrà dal 10 al 12 ottobre a Città della Scienza l'edizione 2018 di "3 giorni per la Scuola - STEAM 2018, la Convention nazionale dedicata a studenti, insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, che avranno l'opportunità di ...

Scuola : gli studenti del Monna Agnese finalisti del progetto Wwf Urban Nature : le congratulazioni dell'assessore : 'Un ottimo risultato testimone dell'impegno degli studenti e delle insegnanti, che li stanno accompagnando in questo progetto teso a sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali, così da ...

Lodi - spray al peperoncino sui banchi di Scuola : 13 studenti delle medie intossicati : A San Rocco al Porto, tutti in ospedale. Lo scherzo di una ragazzina di 11 anni sfuggito di mano. Gli ambienti bonificati dai vigili del fuoco

Scuola : a Cagliari i colloqui dei genitori con gli studenti si pagano 3 euro : In una Scuola della provincia di Cagliari i genitori degli studenti possono pagare 3 euro all'anno per garantirsi la possibilità di saltare la fila durante i colloqui con gli insegnanti.Continua a leggere

Senza motivo tira pietre agli studenti all'uscita di Scuola : quattro feriti : I carabinieri dell'aliquota radiomobile di Pozzuoli questa mattina sono intervenuti d'urgenza a seguito di richiesta di aiuto al 112 presso l'istituto tecnico statale commerciale Vilfredo Pareto in ...

Al MAUTO studenti a Scuola di futuro dell’auto : Il MAUTO Museo Nazionale dell’automobile di Torino, tra i più importanti e antichi musei dell’automobile al mondo con un’esposizione di circa 200 vetture di oltre 80 marchi diversi, apre le porte agli studenti accompagnati dai loro docenti con una proposta didattica che intende, in modo giocoso ma con obiettivi educativi, avvicinare le ragazzi e i […] L'articolo Al MAUTO studenti a scuola di futuro dell’auto sembra essere il primo ...

Il Miur (e il ministro) in Italia governa la SCUOLA senza conoscere lo stato dell'arte su troppi punti. Una strada ci sarebbe. Per il "Gruppo di Firenze", GIORGIO RAGAZZINI e VALERIO VAGNOLI

Crolla il tetto della palestra durante la lezione a Scuola : studenti sotto choc : A pochi giorni dall'inizio della scuola la cronaca porta l'attenzione sulla sicurezza negli edifici. scuolaZoo, la community online di studenti più grande d'Italia, è già stata contattata dagli studenti di una classe dell' Istituto Comprensivo ...

Sciopero Scuola 12 e 26 ottobre : protestano studenti - docenti e personale scolastico : A ottobre saranno di scena diversi scioperi. Tanti i settori interessati, come ad esempio quello dei trasporti pubblici [VIDEO], ma non mancheranno proteste in ambito scolastico. Dopo la manifestazione dello scorso 11 settembre, assisteremo ad altre due agitazioni nel corso delle prossime settimane. Ad incrociare le braccia per primi saranno gli studenti. In data venerdì 12 ottobre ci sara' una mobilitazione studentesca a livello nazionale, che ...

Scoppia un caso politico: in un a scuola la docente avrebbe fatto passare un compito in cui si chiedeva "Come FACCIAMO a CACCIARE Salvini?". Ma non è andata così. GIANFRANCO LAURETANO

Cancelli della Scuola chiusi - studenti in attesa sulla via : Elementari e medie aperte solo cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni I genitori protestano: 'Non c'è sicurezza per i ragazzi'. Il Comune corre ai ripari

