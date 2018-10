Scuola | Salvini | schifoso bruciare manichini

Scuola - 70mila studenti in corteo in tutta Italia : “Ignorati dal governo”. A Torino bruciati i pupazzi di Salvini e Di Maio : Oltre 70mila studenti hanno sfilato in corteo dal Nord al Sud d’Italia per rivendicare il diritto allo studio, con lo slogan “Diamo una scossa al Paese”. Per i sindacati studenteschi, la manovra annunciata dal governo ignora i problemi della Scuola: la finanziaria “non prevede maggiori risorse per il diritto allo studio né per la qualità della formazione o della ricerca“, dice Giacomo Cossu, coordinatore ...

Scuola - gruppo di docenti al ministro Bussetti : ‘Politica in classe? Ecco come rispondiamo a Salvini’ : Un gruppo di docenti ha scritto e inviato una lettera al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, quale risposta alle dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dove il leader della Lega Nord si augurava che i docenti non facessero politica a Scuola. I docenti scrivono al ministro Bussetti sulla questione ‘politica in classe’ sollevata dal vicepremier Salvini come riportato dal quotidiano ...

Scuola - bufera su un liceo calabrese per tema sul ‘Decreto Salvini’ : il ministro Bussetti risponde : La vicenda è emersa in seguito alla denuncia presentata dall’avvocato Giancarlo Cerrelli, segretario della Lega Salvini Premier di Crotone ed è stata riportata dall’agenzia di stampa Adnkronos. tema sul ‘Decreto Salvini accostato alle leggi razziali’: il caso di un liceo calabrese Un episodio che sarebbe accaduto presso un liceo Scientifico Statale di Crotone, dove gli alunni frequentanti la classe quinta avrebbero ...

"COME FACCIAMO A CACCIARE SALVINI?"/ Bufera a Scuola - ma le vittime sono prof e studenti : Scoppia un caso politico: in un a scuola la docente avrebbe fatto passare un compito in cui si chiedeva "Come FACCIAMO a CACCIARE Salvini?". Ma non è andata così. GIANFRANCO LAURETANO(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 06:08:00 GMT)13ENNE SUICIDA/ Per rimprovero della madre, non FACCIAMO l'errore di rinunciare a educarli, di G. Lauretanoscuola/ Aspiranti maestri bocciati al concorso? sono i frutti della pedagogia del "poverino", di G. ...

Ventotene - sindaco : “Senza migranti Scuola chiude. Zingaretti ci ha dimenticato - Salvini non ci ha neanche risposto” : “Voglio fare un appello alla Regione Lazio e soprattutto a Zingaretti: venga a trovarci sull’isola e si renda conto dello spopolamento che stiamo subendo. La Regione Lazio si e’ dimenticata di noi, ha deciso che dobbiamo morire così”. E’ il drammatico appello pronunciato ai microfoni di “Un giorno da ascoltare”, su Radio Cusano Campus, dal sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, che già un anno fa aveva lanciato la proposta di ...

Milano - raid omofobo a Scuola : svastiche e scritte pro-Salvini/ Sala "attacco all'integrazione - intollerabile" : Milano, raid omofobo con svastiche e scritte pro-Salvini nella scuola degli stranieri: ultime notizie, sindaco Sala 'attacco all'integrazione'.