Scuola | in Toscana su 4500 cattedre autorizzate | solo il 40% in ruolo

A Scuola senza vaccini - il no della Toscana : "La sfida che abbiamo di fronte -prosegue il consigliere regionale - è evidentemente culturale prima ancora che legislativa o politica". © Copyright Redattore Sociale

A Scuola senza vaccini : la Toscana prepara norme diverse : La politica non deve mettere in dubbio la scienza. In Toscana manterremo l'obbligo perché ha prodotto risultati positivi sulle coperture vaccinali e questo è un dato oggettivo". "Il senso di ...