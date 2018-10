SCUOLA Il Miur | nuovo esame di Stato | ecco come non cambia la didattica

Sport a SCUOLA - il Governo propone l’insegnante di educazione fisica alle elementari. E l’accordo Coni-Miur… : Un progetto serio e ambizioso per portare lo Sport nelle scuole fin da bambini, per far ripartire l’intero movimento italiano. Questa è l’idea del ministro dell’istruzione Marco Bussetti che vuole introdurre l’insegnante di educazione fisica alle elementari. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Governo ha inserito nella nota di aggiornamento del Def (documento di economia e finanza) un significativo pezzo a riguardo: “Infine, ...

Pensioni SCUOLA ultime notizie : esito dell’incontro di oggi Miur-INPS-sindacati : Come relazionato da una nota pubblicata sul sito di Flc-Cgil, si è svolto quest’oggi, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, un incontro tra le rappresentanze del Miur, dell’INPS e le Organizzazioni sindacali. Il confronto si è reso inevitabile in seguito alle problematiche riguardanti il diritto alla pensione per il personale scolastico. Pensioni scuola, incontro Miur-Inps e sindacati: ...

SCUOLA - ecco i dati ufficiali Miur sui docenti italiani per l’anno scolastico 2018/9 : I numeri ufficiali diffusi dal Ministero dell’Istruzione parlano di 822.723 docenti, di cui 141.412 sul sostegno. Rispetto allo scorso anno, i docenti in organico sono diminuiti di circa 50mila unità: una diminuzione dovuta al decremento delle iscrizioni degli alunni (circa 75mila in meno). dati ufficiali Miur sui docenti: un posto su 8 andrà a supplenza I numeri ufficiali Miur parlano anche di quasi 60 mila posti in organico di fatto: ...

SCUOLA - la maturità 2019 cambia : il Miur illustra tutte le novità/ Focus sulle griglie di valutazione : Scuola, la maturità 2019 cambia: il Miur illustra tutte le novità. Focus sulle griglie di valutazione che i professori utilizzeranno per assegnare i voti durante l'esame(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 08:19:00 GMT)

Battaglia-M. Costanzo : mancato accreditamento SCUOLA specializzazione ortopedia - Miur corregga tiro : 'Non possiamo non esprimere forte preoccupazione per il mancato accreditamento da parte del Miur della scuola di specializzazione in ortopedia e Traumatologia dell'Università di Catanzaro, l'unica ...

SCUOLA : Miur - arriva come sarà la nuova Maturità : Due prove scritte invece di tre, più l'orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell'ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. Griglie di valutazione ...

SCUOLA : Miur - arriva la nuova Maturità : ANSA, - ROMA, 4 OCT - Due prove scritte invece di tre, più l'orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell'ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. ...

SCUOLA - ‘Miur prenda posizione sulle precedenze ‘a pagamento’ nei colloqui con i docenti’ : Vi abbiamo riferito, nella giornata di ieri, della singolare notizia riguardante un istituto sardo, nel quale è stato disposto il pagamento di 3 euro, da parte dei genitori, per poter ‘saltare la fila’ nei colloqui con i professori. Una notizia che è finita addirittura in Parlamento e che ha suscitato diverse reazioni politiche. A questo proposito, segnaliamo un comunicato stampa di Liberi e Uguali, contenente le dichiarazioni del ...

SCUOLA - precariato : è caccia ai supplenti - disastro assunzioni ma il Miur non si muove : Un avvio di anno scolastico 2018/9 problematico e non poteva essere altrimenti. E’ nuovamente caccia alle supplenze, diretta conseguenza del flop delle assunzioni docenti per il 2018/9. Sono ancora diverse le cattedre da assegnare e gli Uffici scolastici hanno preso in mano la ‘patata bollente’, cercando di trovare il maggior numero di soluzioni dalle convocazioni per scorrimento delle graduatorie di istituto. E’ ancora ...

SCUOLA/ "Il Miur recluti prof e dirigenti in pensione per valutare studenti e scuole" : Il Miur (e il ministro) in Italia governa la SCUOLA senza conoscere lo stato dell'arte su troppi punti. Una strada ci sarebbe. Per il "Gruppo di Firenze", GIORGIO RAGAZZINI e VALERIO VAGNOLI(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 06:10:00 GMT)

SCUOLA - Miur rende noto il Programma annuale 2018/2019 : contenuto e novità : Il sindacato Flc-Cgil Scuola, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha provveduto a relazionare in merito all’incontro d’informativa sindacale, tenutosi nella giornata di ieri presso la sede del Ministero dell’Istruzione in viale Trastevere: in particolare, l’incontro ha riguardato la nota relativa al Programma annuale 2018/2019. Nella nota viene riportato l’intervento del Direttore generale delle ...

SCUOLA - immissioni in ruolo docenti ultime notizie : Anief ‘Miur - riproporremo riapertura GaE’ : Come ampiamente riferito nei giorni scorsi, il Ministero dell’Istruzione intende rimediare al clamoroso flop delle assunzioni docenti per l’anno scolastico 2018/2019 (oltre 32mila cattedre sono andate perse) con l’assegnazione di 10mila posti ad altrettanti docenti che, entro il prossimo 31 dicembre, otterranno l’abilitazione all’insegnamento attraverso l’ammissione al terzo anno del percorso formativo FIT e ...