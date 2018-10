Scuola | diplomati magistrale e concorso infanzia e primaria ultime notizie | Anief ‘E’

Scuola - diplomati magistrale e formazione docenti ultime notizie : Aprea ‘Bel colpo per la maggioranza del cambiamento’ : La responsabile Scuola di Forza Italia, Valentina Aprea, è intervenuta al congresso organizzato da ‘TuttoScuola‘, che ha avuto come argomento principale la dispersione scolastica e intitolato ‘La Scuola colabrodo’. L’ex sottosegretario al Miur ha parlato anche di formazione docenti, di diplomati magistrale e di abilitazioni. Non sono mancate le frecciatine anche alla nuova gestione Bussetti. Valentina Aprea: ...

Scuola - precariato e diplomati magistrale ultime notizie : Pittoni ‘Nessuno si è preso la responsabilità’ : Il senatore Mario Pittoni, Presidente della commissione Cultura del Senato e responsabile Scuola della Lega, è intervenuto al convegno organizzato dal noto portale di informazione scolastica, TuttoScuola, sulla dispersione scolastica e intitolato “La Scuola colabrodo”. Pittoni ha avuto modo di parlare anche di precariato e della questione riguardante i diplomati magistrale. Pittoni sulla questione diplomati magistrale e precariato ‘Ho ...

Scuola - diplomati magistrale ultime notizie : Lucia Azzolina a Radio Cusano - ulteriori chiarimenti : L’onorevole Lucia Azzolina del Movimento Cinque Stelle ha concesso un’intervista Radiofonica a Radio Cusano all’interno della quale si fanno ulteriori precisazioni in merito alla questione dei diplomati magistrale in seguito alle contestazioni di cui è stato fatto oggetto il partito pentastellato in occasione del Movifest di Settimo Torinese. Lucia Azzolina a Radio Cusano sulla questione diplomati magistrale ‘Voglio ...

Scuola - diplomati magistrale ultime notizie : ministro Bussetti ha risposto a un’interrogazione parlamentare : La questione relativa ai diplomati magistrale ha suscitato numerose polemiche negli scorsi giorni, una su tutte gli attacchi all’onorevole Lucia Azzolina del Movimento Cinque Stelle. In merito all’argomento, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha risposto all’interrogazione presentata dall’onorevole Mollicone (Fratelli d’Italia). ministro Bussetti: ‘I diplomati magistrale avrebbero dovuto essere ...

EDUARDO PER INUOVI regia di Gianfelice Imparato dal 2 al 7 ottobre con i giovani diplomati della Scuola Orazio Costa : Gianfelice Imparato dirige al Teatro Niccolini di Firenze INUOVI , i giovani diplomati della Scuola per Attori 'Orazio Costa' della Fondazione Teatro della Toscana, in EDUARDO per INUOVI . Il ...

Scuola - diplomati magistrale : Lucia Azzolina (M5S) ‘Basta offese - video per spiegare cosa stiamo facendo’ : L’onorevole Lucia Azzolina del M5S ha pubblicato un video all’interno del quale ha voluto precisare alcuni aspetti della contestazione di cui è stata oggetto sabato scorso durante il Movifest di Settimo Torinese. La contestazione era dovuta alla situazione relativa ai diplomati magistrale. Vi riportiamo le dichiarazioni dell’esponente pentastellata. Lucia Azzolina, video per spiegare le contestazioni di sabato scorso a Settimo ...

Scuola - diplomati magistrale : Silvia Chimienti risponde alle contestazioni al M5S : La questione legata ai diplomati magistrale continua a generare polemiche. Alla festa del Movimento Cinque Stelle, a Torino, l’onorevole Lucia Azzolina è stata duramente contestata da una maestra che ha esclamato: ‘Abbiamo preso atto del fatto che questo è davvero il governo del cambiamento. Ha cambiato idea tra quanto ha promesso in campagna elettorale e quanto ha fatto quando si è seduto sulla sedia’. diplomati magistrale, ...

Scuola - diplomati magistrali : Rampelli (Fdi) promette battaglia e contrattacca : La questione riguardante i diplomati magistrali continua ad essere al centro dell’attenzione del dibattito politico anche e soprattutto all’indomani dello sciopero del personale scolastico di ieri, 11 settembre, con manifestazione in Piazza Montecitorio. Fratelli d’Italia ha pubblicato una nota in cui si sottolinea il massimo impegno per rimediare a questa situazione: il partito di destra sottolinea oltre modo come sia triste ...

Scuola - diplomati magistrali : CUB Veneto invita allo sciopero ‘Senza di loro - collasso Scuola pubblica primaria’ : Lo sciopero di martedì prossimo, 11 settembre, dovrà rappresentare un chiaro segnale dei lavoratori della scuola, la voglia di lottare per arrivare ad una vera definitiva soluzione del precariato. Lo afferma CUB scuola del Veneto, attraverso una nota tramite la quale rende noto di aver ‘chiesto ed ottenuto un incontro con il direttore dell’USR del Veneto per chiarire gli […] L'articolo scuola, diplomati magistrali: CUB Veneto invita ...

Scuola : maxi ricorso a favore dei diplomati magistrali e laureati SFP - comunicato MSA : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a cura di MSA (Multi Service Association) in merito ad un maxi ricorso a favore di tutti i diplomati magistrali e i laureati SFP esclusi dal concorso 2018. MSA: maxi ricorso a favore di tutti i diplomati magistrali e i laureati in Scienze della Formazione Primaria – PREADESIONE PROROGATA AL 15/09/18 MSA, in collaborazione con […] L'articolo Scuola: maxi ricorso a favore dei diplomati ...

Scuola - diplomati magistrale : senatore Pittoni - aggiornamento su concorso straordinario : Il senatore Mario Pittoni è nuovamente intervenuto sulla questione riguardante il concorso straordinario riservato ai diplomati magistrale ante 2001/2002 e ai laureati in Scienze della Formazione Primaria. L’intervento del Presidente della Commissione Cultura al Senato ha riguardato soprattutto la ventilata possibilità di assegnazione di un punteggio speciale a favore di tutti coloro che sono stati assunti con riserva e che hanno ...

Scuola - diplomati magistrale : prima il danno - poi la beffa finale : L’ennesima beffa, quella a cui andranno incontro i diplomati magistrale che si accingono ad essere immessi in ruolo dagli uffici scolastici per il prossimo anno scolastico 2018/2019: si tratta, però di contratti comprensivi di ‘clausola risolutiva’ che troverà applicazione nel momento in cui si darà esecuzione alla sentenza di merito decretata dall’Adunanza plenaria il 20 dicembre scorso.Ne ha parlato […] L'articolo ...

Scuola - diplomati magistrale : ‘falsi ruoli’ ed ‘esperienza che non conta nulla’ : La storia di Marcella Franceschino, raccontata in prima persona al quotidiano ‘Repubblica’, è uno dei tanti casi che riguardano i diplomati magistrale. La maestra con diploma magistrale (non abilitata) è inserita nelle graduatorie con riserva grazie ad un ricordo al Tar ed entrerà in ruolo. Il problema è che, per come stanno le cose oggi, ‘mi assumeranno per […] L'articolo Scuola, diplomati magistrale: ‘falsi ...

Scuola - Diplomati magistrali : ‘Il decreto Dignità non risolve nulla - ecco perché’ : Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, è intervenuto nella trasmissione radiofonica Gr1 Economia, su Rai Radio Uno, parlando del decreto Dignità ed, in particolare, della questione riguardante i Diplomati magistrali.‘Con le decisioni prese sui precari della Scuola con il decreto Dignità – ha spiegato il presidente del giovane sindacato – il problema dei maestri con diploma magistrale è tutt’altro che risolto. Perché ...