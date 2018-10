Scuola | concorso straordinario infanzia e primaria | svolgimento e come prepararsi per la

Concorso straordinario Scuola primaria e infanzia : il parere del CSPI : Il 9 ottobre scorso, in adunanza Plenaria, il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha esaminato la bozza di decreto che regolamenta il Concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia, introdotto dal Decreto Dignità (Legge 96 del 9 agosto 2018), pronunciandosi sulle modifiche necessarie per rendere il testo più chiaro e coerente rispetto alle previsioni del Decreto. CSPI sul Concorso straordinario per la scuola ...

Concorso per Scuola Infanzia e Primaria : bando - posti - titoli e assunzioni : La risposta alla domanda “Quando sarà pubblicato il bando per il Concorso straordinario Infanzia e Primaria?” non esiste ancora. Il Decreto Dignità stabilisce che il contenuto del bando…”è da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Ciò fa pensare che venga pubblicato tra ottobre e novembre, ma una data esatta non è possibile fornirla. Col bando si ...

In nessun Paese la scelta dei dirigenti scolastici è così tortuosa. Come venirne fuori? "Bisogna attuare l'autonomia, bandendo concorsi locali", spiega ROBERTO PELLegaTTA (Disal)

Prof supera il concorso per docenti e finisce a consegnare pizze : "Il male è la burocrazia - la Scuola è passione" : Vincenzo Salvatore Violetti ha 41 anni, è laureato in lingue e ha superato il concorso per docenti con 40/40. Il massimo. Quando ha scoperto di essere risultato idoneo all'insegnamento era felicissimo perché, finalmente, poteva realizzare il suo sogno, quello di diventare Professore. E invece oggi Vincenzo consegna pizze alla periferia di Napoli per 300 euro al mese. La sua storia è stata raccontata dal Corriere della ...

Scuola - vince il concorso ma la cattedra non c’è : ‘Non mi vergogno - il lavoro è lavoro’ : Una storia amara quella di Salvatore Violetti, 41 anni, una storia di un precario che un giorno vede finalmente realizzato il suo sogno, quello di vincere il concorso docenti. Il 30 agosto 2016 pubblicò un post dove, con orgoglio, comunicava di aver vinto la selezione con 40/40 e che, finalmente, dopo tredici anni come insegnante precario, avrebbe potuto avere la sospirata cattedra. vince il concorso, ma è costretto a consegnare le pizze a ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : nuovo intervento del senatore Pittoni : Il Presidente della Commissione Cultura al Senato, onorevole Mario Pittoni, è intervenuto nuovamente in merito al prossimo bando di concorso relativo alla selezione straordinaria per la Scuola dell’infanzia e per quella primaria, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo personale. concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie: nuovo intervento del senatore Pittoni L’esponente della Lega Nord ha citato i benefici ...

Scuola - concorso riservato docenti abilitati ultime notizie : il CdS chiude la porta ai ricorrenti non abilitati : Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il sindacato Flc-Cgil Scuola rende noto come il Consiglio di Stato abbia rigettato la richiesta di numerosi ricorrenti senza il titolo di abilitazione (laureati, insegnanti tecnico-pratici, dottorati di ricerca etc…) di poter partecipare al concorso riservato ai docenti abilitati, indetto con il Decreto Direttoriale 85 del 1° febbraio 2018. concorso riservato abilitati: il Consiglio di ...

Scuola, laurea ad hoc per insegnare e concorso. Il ministro dell'Istruzione Bussetti cancella il Fit: "Troppi i tre anni post lauream". Le ultime notizie sulla contro-riforma in arrivo

Scuola, la Corte Costituzionale rigetta i ricorsi dei non abilitati all'insegnamento. Prosegue il concorso di Stato per i docenti indetto dall'ex-ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.

Scuola - nota Miur docenti neoassunti da concorso 2018 : ecco le indicazioni sull’anno di prova FIT : Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad emettere in data 21 settembre la nota ministeriale riguardante l’anno di prova per i docenti neoimmessi in ruolo da concorso 2018 in relazione allo svolgimento del terzo anno del percorso formativo FIT. Miur, anno di prova docenti neoimmessi in ruolo da concorso 2018: gli adempimenti Nella nota del dicastero di Viale Trastevere vengono specificati gli adempimenti previsti dal D.M. ...

Miur - a breve bando concorso Scuola straordinario 2018 - decisi i requisiti : Il Miur, Ministero dell’istruzione, in questi giorni sta lavorando al nuovo concorso scuola straordinario previsto dal Decreto Dignità entrato in vigore l'11 agosto 2018, per la scuola dell'Infanzia e primaria, che vedrà protagonisti i diplomati magistrali che sono stati esclusi dalle GAE. A breve il concorso scuola per assumere i diplomati magistrali In questi giorni il Ministero dell’Istruzione ed i sindacati si sono riuniti per affrontare ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Come riportato dal sito ufficiale della Flc-Cgil Scuola, si è tenuto ieri, come del resto preannunciato, l’incontro tra i tecnici del Ministero dell’Istruzione e le rappresentanze sindacali. Durante l’incontro si è discusso del concorso straordinario Scuola dell’infanzia e primaria, secondo quanto disposto dal Decreto Dignità. concorso straordinario Scuola infanzia e primaria: l’incontro Miur-sindacati I tecnici di ...

Scuola - Corte Ue accoglie tesi Stato italiano su concorso : La partita delle ricostruzioni di carriera del personale scolastico si sposta in Cassazione . Secondo i giudici di Lussemburgo, la norma del Testo Unico della Scuola, relativamente alle ricostruzioni ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : incontro Miur-sindacati per bozza DM : Le rappresentanze sindacali sono state convocate per domani, giovedì 20 settembre, per un incontro con i tecnici del Ministero dell’Istruzione: si discuterà anche e soprattutto del Decreto Ministeriale riguardante il concorso straordinario infanzia e primaria, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Decreto Ministeriale su concorso straordinario infanzia e primaria entro il 10 ottobre L’obiettivo del Miur sarebbe quello di ...