Scuola | 70mila studenti in corteo in tutta Italia | “Ignorati dal governo” A Torino

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Oltrehanno sfilato indal Nord al Sud d’per rivendicare il diritto allo studio, con lo slogan “Diamo una scossa al Paese”. Per i sindacati studenteschi, la manovra annunciata dal governo ignora i problemi della: la finanziaria “non prevede maggiori risorse per il diritto allo studio né per la qualità della formazione o della ricerca“, dice Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza. Che annuncia lo “stato di agitazione permanente nelle scuole e nelle università finché non avremo risposte concrete, mentre ad oggi il ministro Bussetti rifiuta di incontrare le rappresentanze studentesche”. “Non è cambiamento – continua – se il maggior deficit previsto viene utilizzato per condoni agli evasori fiscali e per tagliare le tasse ai più ricchi. Per noi giovani mancano le ...