Scossa di terremoto magnitudo 3 1 al confine Austria-Germania

Terremoto in Russia : Scossa intensa a largo della kamchatka - dati USGS : Ancora una forte scossa di Terremoto nel Pacifico, trema la Russia orientale. Dopo la fortissima scossa di Terremoto avvenuta ieri sera in Papua Nuova Guinea si è verificata un'altra intensa scossa ...

Terremoto - nuova Scossa in Indonesia : 3 morti. Sisma anche in Papua Nuova Guinea : L'Indonesia già colpita alla fine di settembre da violenti Sisma e tsunami che hanno causato oltre duemila vittime torna a tremare: un Terremoto di magnitudo 6 nella notte ha scosso la costa di Bali e East Java. Registrate due forti scosse anche in Papua Nuova Guinea e al largo delle isole Curili, in territorio russo.Continua a leggere