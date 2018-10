Scontri in Valsusa - condannati 16 No Tav : Torino,12 ott. - (Adnkronos) - Con sedici condanne e 3 assoluzioni si è chiuso a Torino il processo a carico di militanti e simpatizzanti notav per tafferugli con le forze dell'ordine in Valsusa il 28 giugno 2015 durante una marcia no tav. Complessivamente sono stati inflitti circa 30 anni di reclus

Pene complessive per circa 30 anni inflitte oggi dal Tribune di Torino nei confronti di 16 attivisti imputati per gli scontri con le forze dell'ordine avvenuti nel giugno 2015 in Valsusa durante le proteste contro i cantieri della linea alta Velocità Torino Lione. LE condanne vanno dai 4 mesi ai 3 anni e 10 mesi, tre invece le persone assolte.