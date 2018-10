Sci | Lindsey Vonn annuncia | “sarà il mio ultimo anno di gare”

sportfair

(Di venerdì 12 ottobre 2018)ha dichiarato di volersi ritirare, non prima d’aver tentato unassalto al record di vittorie in coppa del mondoil ritiro dalle gare di sci, dopo un’ultima stagione nella quale cercherà di togliersi qualche altra soddisfazione all’interno di una carriera sontuosa. Durante un’intervista tv a Nbc Sports, è arrivato l’annuncio ufficiale della, alla ricerca del record di vittorie in coppa del mondo di 86 gare, contro le 82 vinte attualmente: “Se lo ottenessi sarebbe un sogno diventato realtà – ha detto -. Se non ce la facessi, mi resterebbe comunque una carriera incredibile, visto che sono la sciatrice più vincente della storia. Sono fisicamente arrivata ad un punto in cui non ha più senso continuare. Ovviamente vorrò rimanere fisicamente attiva quando sarò più vecchia: questo mi porta a pensare più ...