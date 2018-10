Sci | l' annuncio di Lindsay Vonn | ' Sarà la mia ultima stagione'

Shock Marotta : laScia la Juventus - il clamoroso annuncio! : Annuncio Shock in casa Juventus, lascia il dirigente Marotta, la comunicazione è arrivata direttamente dal diretto interessato al termine partita contro il Napoli, una decisione assolutamente a sorpresa e che ha sconvolto i tifosi bianconeri. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Shock Marotta: lascia la Juventus, il clamoroso annuncio! ...

Carmen Di Pietro e Antonio Rivano si sono laSciati / Annuncio a Pomeriggio 5 : "Era troppo giovane" : Carmen Di Pietro e Antonio Rivano si sono lasciati. La showgirl lancia l'Annuncio a Pomeriggio 5: "Era troppo giovane, mi truccavo di notte per lui..."(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 18:40:00 GMT)

Nuovo tour di Selena Gomez nel 2019 dopo l’uScita dell’album - l’annuncio della popstar : In una recente diretta su Instagram è arrivata la conferma del Nuovo tour di Selena Gomez nel 2019: la popstar ha deciso di fare un live sul suo seguitissimo profilo per aggiornare i fan sui prossimi progetti, tra cui l'uscita di un album di inediti cui sta lavorando da molto tempo e una serie di concerti che la riporteranno in tournée dopo la cancellazione del Revival tour. Selena Gomez ha spiegato di essere ormai pronta a rilasciare il suo ...

Poldark 3 dal 21 settembre su LaF dopo l’annuncio della cancellazione : matrimoni - crisi amorose e naScite : Poldark 3 sta per arrivare in Italia per la gioia del pubblico che ama Aidan Turner ma, soprattutto, coloro che seguono la serie inglese della BBC. La prima stagione è andata in onda su Canale 5 nelle scorse settimana ma da domani, venerdì 21 settembre, su Laf andranno in onda i nove episodi della terza. Nove episodi appassionanti fra crisi amorose, matrimoni, nascite, tensioni sociali e nuovi ingressi che hanno permesso alla serie di ottenere ...

Avvistato PUBG per PS4 : annuncio - uScita e dettagli imminenti? : PUBG uscirà su PS4? Questa è la notizia, anzi l'indiscrezione, che sta circolando in queste ore. Il gioco è stato registrato nei listini della Game Rating and Administration Committee of Korea. Questo significa che potrebbe arrivare un annuncio ufficiale da un momento all'altro. Per ora PUBG è comunque un'esclusiva legata in maniera molto stretta a Xbox One nel reparto console. Ma PUBG Corp. non ha mai detto che sarebbe stato impossibile ...

F1 - UFFICIALE : Kimi Raikkonen laScia la Ferrari al termine del Mondiale 2018. Si attende l’annuncio di Charles Leclerc : Si attendeva solo l’annuncio UFFICIALE, dopo le indiscrezioni dei giorni passati, ed è arrivato oggi: Kimi Raikkonen lascia la Ferrari al termine del 2018, ponendo fine ad un rapporto che era durato, pur non in maniera continuativa, otto anni (2007-2009; 2014-2018) e suggellato dal titolo Mondiale del 2007, l’ultimo della scuderia di Maranello. Lo ha annunciato con un comunicato la Casa del Cavallino Rampante: “Durante questi ...

Grande Fratello - Filippo Contri e Lucia Orlando si sono laSciati : l'annuncio : Filippo Contri e Lucia Orlando si sono lasciati : i due ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello hanno deciso di dirsi addio, sebbene gli ultimi scatti che ritraevano la ex coppia non ...

Filippo Contri e Lucia Orlando si sono laSciati : l'annuncio social (foto) : Si erano conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello pochi mesi fa, durante la quindicesima edizione condotta da Barbara d'Urso, oggi Filippo Contri e Lucia Orlando hanno deciso di lasciarsi. Nella loro avventura al reality show di canale5, gli ostacoli non sono mancati. Continui tira e molla non hanno aiutato i due ragazzi che, nonostante tutto, sembrava dare segni di miglioramento durante l'estate. Si era arrivato persino a parlare ...

Soleil Sorge e Marco Cartasegna si sono laSciati : l'annuncio arriva su Instagram : E' stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne a rivelare ai suoi followers che la storia con Cartasegna è giunta al...

FILIPPO CONTRI E LUCIA ORLANDO SI SONO LASciATI/ L'annuncio sui social : "Non ci dimenticheremo" : Dalle parole smielate rilasciate a Novella 2000 qualche giorno fa alla rottura annunciata via social, il passo è stato breve per FILIPPO CONTRI. Come risponderà LUCIA ORLANDO?(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:35:00 GMT)

Filippo Contri e Lucia Orlando si sono laSciati/ L'annuncio sui social : "Hai laSciato una traccia indelebile" : Dalle parole smielate rilasciate a Novella 2000 qualche giorno fa alla rottura annunciata via social, il passo è stato breve per Filippo Contri. Come risponderà Lucia Orlando?(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:43:00 GMT)

Ilva - Mise convoca un tavolo dopo l'annuncio di Sciopero dei sindacati | : Le sigle dei metalmeccanici avevano proclamato per l'11 settembre la mobilitazione in tutti gli stabilimenti per protestare contro la mancata convocazione da Roma. Poco dopo, la lettera dal ministero ...

Sci Alpino - l'annuncio di Lindsey Vonn : 'Sarà la mia ultima stagione'. Ma... : Lindsey Vonn si ritirerà al termine della stagione che sta per cominciare. A meno di improvvisi ripensamenti, ovviamente. E' quello che la stessa statunitense ha annunciato sul proprio profilo ...

Sci alpino - l’annuncio di Lindsey Vonn : “Sarà la mia ultima stagione”. Ma c’è il record di Stenmark nel mirino… : La stagione 2018-2019 sarà probabilmente l’ultima per Lindsey Vonn nella Coppa del Mondo di sci alpino. L’americana lo ha rivelato attraverso Instagram, dove ha risposto alla domanda di un tifoso: “Questa sarà la mia ultima stagione“. La fuoriclasse americana, tuttavia, ha lasciato una porta aperta rispondendo ad un ulteriore quesito: “Si ritirerà anche senza aver raggiunto il record di Stenmark?“; ...