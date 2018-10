Scarpe autunno inverno 2018 2019 | tutte pazze per le ”Dad shoes”

Scarpe da uomo : 8 mocassini da indossare questo autunno : Il mocassino, must have del guardaroba maschile, si rinnova ogni stagione e, a seconda delle tendenze del momento, si veste di nuovi materiali, modifica le forme per mostrarsi sempre al passo coi tempi e si arricchisce di nuovi dettagli. Salvatore Ferragamo per esempio ha realizzato per questo autunno/inverno 2018-19 un modello in vitello semilucido, con lavorazione “Tubolare” che garantisce morbidezza e leggerezza, decorato con ...