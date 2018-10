Scandalo Scala | ecco come i dipendenti infedeli aiutavano il mercato dei bagarini

leggo

: RT @leggoit: #rassegnastampa #12ottobre2018 Processo Cucchi, la sorella Ilaria scrive su Leggo: 'E papà guarda il film sperando cambi il fi… - davidedesario : RT @leggoit: #rassegnastampa #12ottobre2018 Processo Cucchi, la sorella Ilaria scrive su Leggo: 'E papà guarda il film sperando cambi il fi… - Paolino844 : RT @leggoit: #rassegnastampa #12ottobre2018 Processo Cucchi, la sorella Ilaria scrive su Leggo: 'E papà guarda il film sperando cambi il fi… - leggoit : #rassegnastampa #12ottobre2018 Processo Cucchi, la sorella Ilaria scrive su Leggo: 'E papà guarda il film sperando… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Il pugno di ferro dellacontro iè totale. Un'operazione pulizia che non ha risparmiato nemmeno idel teatro lirico più famoso del mondo. Infatti tre addetti alla biglietteria sono stati allontanati: la causa di lavoro intentata da uno di loro si è conclusa con un risarcimento, ma senza reintegro. Tutto è partito da un'indagine interna, che un anno fa aveva scopertoalcunidella biglietteria rivendessero ad agenzie o ablocchi di ticket.E questi a loro volta entravano nella disponibilità dei siti di secondary ticketing e venivano acquistati on line, anche a cifre dieci volte superiori a quelle di listino. Ovvio che ci sono appassionati da tutto il mondo disposti a pagare cifre folli per assistere a un'opera, a un concerto o a un balletto alla. A fare pulizia ci ha pensato il sovrintendente Alexander Pereira, che a fine febbraio aveva annunciato l'arrivo di una nuova responsabile biglietteria, Manuela Fraschetti mentre il predecessore è stato allontanato. Nello stesso periodo laha anche presentato un esposto in Procura per denunciare la vicenda e le indagini sono tutt'ora in corso.