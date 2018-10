Sarà Minniti a sfidare Zingaretti per la guida del Pd?

agi

: Il dado è tratto. Il candidato di @matteorenzi sarà Marco Minniti, e lui ha accettato. @ilfoglio_it - AnnalisaChirico : Il dado è tratto. Il candidato di @matteorenzi sarà Marco Minniti, e lui ha accettato. @ilfoglio_it - AnnalisaChirico : Il dado è tratto: il candidato di Matteo Renzi sarà Marco Minniti, e lui ha accettato. Sooo su Il Foglio… - 10261940 : @Agenzia_Italia Non sara'MINNITI,oscuro ex funzionario del PCI,una carriera da rozzo mediano alla corte di leaders… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Se la sinistra si presenta divisa non solo non vince contro queste destre ma non riesce neanche a competere. Pierluigi Bersani ripete questa tesi da tempo ma con i fedelissimi ieri è tornato a ...