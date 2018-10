huffingtonpost

: Sarà l'Inps del dopo Boeri il guardiano di reddito e quota 100. Con 1.000 persone in più - GonnelliLuca : Sarà l'Inps del dopo Boeri il guardiano di reddito e quota 100. Con 1.000 persone in più - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Sarà l'Inps del dopo Boeri il guardiano del reddito di cittadinanza e quota 100. Con 1.000 persone in più - HuffPostItalia : Sarà l'Inps del dopo Boeri il guardiano del reddito di cittadinanza e quota 100. Con 1.000 persone in più -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) L'assenso di Titoè un dettaglio superfluo, giustificato anche dal fatto che per il suo mandato, in scadenza a febbraio, la possibilità del rinnovo è totalmente scartata dal governo gialloverde. Quello che invece importa è che l'diventi ildeldie della100 per il superamento della Legge Fornero. E per farlo diventare un centro di gestione più rapido, in linea con la partenza delle misure, prevista ad aprile, il Governo - secondo quanto apprende Huffpost da fonti dell'esecutivo - sta pensando di ampliare il bando per l'assunzione di personale all'Istituto di previdenza, portandolo dagli attuali 967 posti a 2.000."È una necessità", spiega una fonte di primo livello, perché proprio dall'sarebbe arrivata un'indicazione precisa e cioè che per rendere operativi ildi ...