Sammy Barbot a Spy | La tv? Una parentesi | non farei mai a un reality Guadagnavo un

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Vi ricordate di, star della televisione italiana tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta? Ad anni di distanza dalle ultime rivelazioni e comparsate in video, lo showman francese si racconta ai microfoni del settimanale Spy, che lo hanno raggiunto per scoprire i retroscena della sua carriera e capire di che cosa si occupa oggi. Faccio ancora degli spettacoli come cantante. Mi esibisco in grandi eventi per delle aziende multinazionali: sono poche serate, ma ben pagate. Sono tornato a fare quel che facevo agli esordi. La televisione è stata solo unaper me. Interprete della celebre Aria di Casa Mia - che ancora al bar sotto casa, di tanto in tanto, gli viene richiesta dagli altri clienti -,decise di tornare nella sua Parigi quando iniziò a percepire che il successo televisivo stava scemando: È stato un andazzo naturale, dovuto principalmente alla mia ...