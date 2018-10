Salvini | studenti bruciano il suo manichino per protesta Ultime notizie | il ministro

Studenti bruciano manichini Salvini e Di Maio : Roma, 11 set., AdnKronos, - Primo sciopero generale della scuola indetto dagli Studenti in tutta Italia. Sciopero proclamato dall'Unione degli Studenti, che annuncia ulteriori mobilitazioni nei ...

In fiamme i manichini di Salvini e Di Maio : gli studenti protestano contro il governo : Si sono radunati in più di cinquanta piazze d'Italia gli studenti di scuole superiori e università, per manifestare contro le manovre del governo presentate nei giorni scorsi che prevedono tagli all'istruzione per 100 milioni di euro. I cortei hanno dato voce a più di 70mila ragazzi, che oltre per il diritto allo studio, hanno protestato anche contro il razzismo e le disuguaglianze.Continua a leggere

Torino - studenti bruciano manichini con le maschere di Salvini e Di Maio. Cori e slogan contro i due ministri : manichini raffiguranti i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono stati bruciati davanti alla prefettura di Torino durante il corteo degli studenti che stanno manifestando nel capoluogo piemontese, come in altre città italiane. Inoltre, sui lampioni di piazza sono state affisse alcune foto imbrattate di vernice rossa. Davanti al Miur e’ stata anche bruciata una telecamera di cartone appoggiata su alcuni mattoni per protesta contro ...

Scuola - 70mila studenti in corteo in tutta Italia : “Ignorati dal governo”. A Torino bruciati i pupazzi di Salvini e Di Maio : Oltre 70mila studenti hanno sfilato in corteo dal Nord al Sud d’Italia per rivendicare il diritto allo studio, con lo slogan “Diamo una scossa al Paese”. Per i sindacati studenteschi, la manovra annunciata dal governo ignora i problemi della Scuola: la finanziaria “non prevede maggiori risorse per il diritto allo studio né per la qualità della formazione o della ricerca“, dice Giacomo Cossu, coordinatore ...

Torino - proteste studenti in centro : a fuoco effigi Salvini e Di Maio : Giornata di manifestazioni studentesche quella di oggi, che ha accomunato numerose città dello Stivale, a partire da Torino e Monza fino ad arrivare a Palermo e Catania, passando per Roma e Napoli.Una protesta che, come accaduto qualche giorno fa a Milano, affonda le sue radici nel malessere di un impianto scolastico lasciato a dir poco allo sbando dalle precedenti esperienze di governo, ma che si apre poi verso tematiche che nulla hanno a che ...

