Salvini | Juncker? Bel tacer mai scritto

Crozza a Fazio : 'Sei un nemico di Salvini - come Juncker e un'altra mezza dozzina di Stati' : Nella copertina di Che Fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, Maurizio Crozza su Salvini: 'Sta facendo di tutto per farci uscire dall'Europa, ma vorrei fare un appello da genovese: Scusa Matteo, ...

"Io do lavoro a un milione di italiani...". Nuovo affondo di Juncker contro Salvini : Jean-Claude Juncker dice di non voler lanciarsi in un Nuovo 'scambio di accuse' con Matteo Salvini , ma poi ci ricasca e attacca pesantemente. 'Durante il suo mandato come presidente della Commissione ...

Fico prende le distanze da Salvini : "La sua strada non è la mia" e dell'incontro con Juncker dice : "Dialogo positivo" : "Non c'è dubbio che il Movimento non siederà mai con la Le Pen". Con queste parole il presidente della Camera Roberto Fico risponde a chi gli chiede che posizione prenderà il M5S in vista delle elezioni europee. L'alleanza tra Matteo Salvini e la leader del Front National lo impensierisce? La questione, ammette Fico a margine dell'incontro con Juncker a Bruxelles, non è al primo posto tra i suoi interessi: "Non ...

Salvini e Le Pen insieme a Roma : “Juncker e Moscovici i nemici dell’Europa”. E annunciano candidati comuni europei : Uniti contro “i nemici dell’Europa”, auspicando una “rivoluzione del buonsenso” che “la restituisca ai popoli”. Matteo Salvini e Marine Le Pen parlano per quasi un’ora e mezzo al convegno dell’Ugl “Crescita economica e prospettive sociali in un’Europa delle Nazioni” e si scagliano contro l’Unione europea che ha “disatteso le promesse”, favorendo ...