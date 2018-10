Salvini e Conte volano in Russia | Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde

Sergio Mattarella incontra Conte - Salvini - Di Maio e Savona : 'Fatevi dare un consiglio' - come li gela al Colle : ... i ministri Giovanni Tria , Economia, , Paolo Savona , Affari Ue, , Enzo Moavero , Esteri, , Alfonso Bonafede , Giustizia, ed Elisabetta Trenta , Difesa, e la sua raccomandazione è stata secca: 'Di ...

Manovra - Conte “non si tocca” : allarme spread/ Ultime notizie Fitch boccia : Salvini “non ascoltiamo burocrati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sul Def, allarme spread e Fitch. Conte, "non si tocca": Salvini contro Ue, "non ascoltiamo i burocrati". Pronta una crisi di Governo?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:58:00 GMT)

Governo incontra le partecipate - Conte : “20 - 7 miliardi di investimenti in tre anni”. Salvini : “Senza Fornero migliaia di assunzioni” : “Abbiamo un piano di investimenti aggiuntivi, rispetto a quelli programmati, per il prossimo quinquennio: stiamo parlando di 15 miliardi in più, che potrebbero arrivare a 20 se riuscissimo a realizzare tutta la semplificazione burocratica e le riforme strutturali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con i giornalisti dopo la cabina di regia con le aziende controllate. “Stiamo parlando di 20,7 miliardi per il ...

Mattarella convoca Conte - Salvini - Di Maio e Tria per la Manovra/ Vertice al Colle verso prossimo Consiglio Ue : Mattarella convoca al Colle il premier Conte e i Ministri Di Maio, Salvini, Tria, Savona, Moavero, Bonafede e Trenta. Vertice sulla Manovra, il Def e il prossimo Consiglio Europeo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Manovra - spread agita Governo/ Vertice Tria-Conte-Salvini-Di Maio a P. Chigi : Def bocciato da Ufficio Bilancio : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare toni con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:54:00 GMT)

Tutti a Mosca. Moavero invita Putin alla conferenza sulla Libia. In arrivo anche Salvini e Conte : sulla Libia, l'Italia punta su Vladimir Putin. E Mosca se pur non ufficialmente, risponde sì. L'anticipazione dell'HuffPost trova conferma e ufficialità da Mosca. Un obiettivo difficile, ma non impossibile, per il quale la diplomazia italiana è al lavoro. Un lavoro incessante che ha portato oggi a Mosca il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Ed è stato lo stesso titolare della Farnesina a ufficializzare ...

Riace - lo scivolone social di Salvini : contesta il sindaco Lucano pubblicando l'opinione di un uomo del clan Ruga : Per il vicepremier è il "cittadino modello" che svela i presunti segreti del comune simbolo dell'accoglienza, ma nel 2015 è stato condannato dalla Cassazione