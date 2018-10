ilfattoquotidiano

: Salvimaio, Scanzi presenta il suo libro: “E’ un passo diverso dal Renzusconi, rispetto al quale niente può essere p… - Cascavel47 : Salvimaio, Scanzi presenta il suo libro: “E’ un passo diverso dal Renzusconi, rispetto al quale niente può essere p… - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - TutteLeNotizie : Salvimaio, Scanzi presenta il suo libro: “E’ un passo diverso dal Renzusconi, rispetto al… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andreaa Otto e Mezzo (La7) il suo ultimo(Paper First). Il suo spettacolo omonimo partirà lunedì prossimo, 22 ottobre, al Teatro Vittoria di Roma. “è undal” – spiega– “Niente può essere peggio delsmo e lo dico da persona che viene da sinistra e che ha visto nelsmo un centrosinistra che si spostava verso il centrodestra, coi risultati disastrosi del 4 marzo. In questoho innanzitutto cercato di fare ironia e di avere un approccio che è quello non di odiare a prescindere questo governo, ma neanche del dire, come fanno i sostenitori, che il cambiamento è sempre positivo. Col bilancino ho cercato di analizzare quello che mi convinceva e quello che non mi convinceva, sottolineando anche un dettaglio che spesso ...