Salute | scoperta la causa della morte improvvisa di giovani atleti

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ricercatori dell’Università di Padova hanno scoperto un gene coinvolto nella cardiomiopatia aritmogena, responsabile didi: si tratta di una malattia ereditaria, che colpisce una persona ogni 5000 e provoca 2 vittime l’anno ogni 100mila persone under 35. Per la malattia, nota al grande pubblico per avere colpitoe calciatori famosi, non esiste una cura. E’ stato il gruppo di ricercatori coordinato dalla Prof.ssa Alessandra Rampazzo del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, a scoprire il gene, che produce la proteina “zonula occludens-1”: studi precedenti condotti dal medesimo gruppo avevano consentito l’identificazione di 6 geni associati allale. “Questae’ stata fatta partendo da una famiglia affetta da cardiomiopatia aritmogena, in cui si era ...