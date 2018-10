meteoweb.eu

: Salute, Michele Boiron: “L’omeopatia non cura il cancro, ma migliora la qualità della vita” - Barcellonameteo : Salute, Michele Boiron: “L’omeopatia non cura il cancro, ma migliora la qualità della vita” - ausius3 : RT @Adnkronos: Michèle Boiron: 'Omeopatia non cura cancro ma migliora qualità vita' - Adnkronos : Michèle Boiron: 'Omeopatia non cura cancro ma migliora qualità vita' -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) “L’omeopatia non si sostituisce a nessuna delle cure anti, non è una medicina alternativa alle terapie tradizionali ma complementare ad esse, nonilma assiuna miglioredi vita ai pazienti oncologici accompagnandoli durante le cure, dalla chemioterapia alla radioterapia“. Lo scandisce a chiare lettere Michèle, ‘la globetrotter’ – come si autodefinisce –famiglia, proprietaria dell’omonima azienda francese, leader nella produzione e commercializzazione di medicinali omeopatici. Globetrotter perché lei, farmacista di professione, oggi si dedica a girare il mondo nei Paesi dove l’azienda di famiglia è presente. Michèle– oggi a Roma al convegno ‘Il supporto al paziente oncologico: il ruolo del farmacista e l’opportunità dei medicinali omeopatici’, promosso ...