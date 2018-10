Salute | l’indagine | 6 pazienti reumatici su 10 perdono il lavoro

Salute - l’indagine : “Emicrania cronica invalidante per 1 paziente su 2” : L’emicrania cronica (condizione che si manifesta per 15 giorni o più al mese, per oltre tre mesi) ha un impatto devastante sulla vita delle persone, genera ansia e provoca un impatto diretto sulla famiglia e sulle relazioni sociali: quasi la metà di chi ne soffre (48%) dichiara di sentirsi invalidato dalla malattia, un terzo (33%) di non sentirsi pienamente in grado di occuparsi dei figli e oltre un terzo (37%) di trascorrere con i figli meno ...