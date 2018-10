Salute | l’età della pubertà maschile è legata allo sviluppo materno

Rai3 - da domani riparte il day time. Al via Agorà - Mi manda Rai3 - Tutta Salute - Chi l’ha visto? 11.30 - Quante Storie - Geo e Non ho l’età : Serena Bortone Molte conferme e poche novità caratterizzeranno l’offerta del day time della nuova stagione di Rai3. Da domani sulla rete diretta da Stefano Coletta riprenderanno gli appuntamenti quotidiani di Agorà, Mi manda Rai3, Tutta Salute, Chi l’ha Visto 11.30 e Quante Storie, seguiti nel pomeriggio da Geo e Non ho l’età. Tante produzioni ma un unico denominatore comune, offrire appuntamenti che sappiano incarnare al meglio la missione e il ...