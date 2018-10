Salute | il consumo di latticini potrebbe ridurre il rischio di diabete di tipo 2

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Le linee guida nutrizionali internazionali solitamente raccomandano ilregolare di prodotti lattiero-caseari come fonte importante di nutrienti chiave e, nei Paesi ad alto reddito, è incoraggiato ildi questi prodotti ma a basso contenuto di grassi come parte delle raccomandazioni generali per limitare ildi grassi saturi. In alcuni studi, ildi, in particolare yogurt e formaggio, è stato associato ad una minore incidenza didi2. Ma si tratta di risultati contraddittori che lasciano aperto il dibattito. Il Force Consortium è stato istituito dai ricercatori di Europa, Nord America, Australia ed Asia per esaminare le relazioni tra i biomarcatori degli acidi grassi e le malattie. I biomarcatori sono molecole del corpo che possono essere misurate in maniera accurata e costante e che agiscono come indicatori delalimentare. I ...