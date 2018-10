Salute | al via Medical Device Challenge per sostenere Dynamo Camp

Vaccini - minacce via Twitter alla figlia di Burioni : 'Vigila sulla sua Salute - lei è molto vulnerabile' : Nuove gravi minacce via Twitter per l'immunologo Roberto Burioni . Questa volta a finire nel mirino è la figlioletta di 7 anni . Il medico aveva condiviso sul suo profilo, criticandolo, un tweet di ...

Macerata - sabato prossimo al via Sapori di Salute : ... oltre all'area food dove si troveranno piatti che premiano la stagionalità, sarà possibile provare numerosi sport baseball, softball, calcio, minibasket, karate, scherma ed assistere a spettacoli e ...

Salute : il caso - vede rosso dopo overdose di Viagra” : Vedrà, forse per sempre, il mondo velato da un ‘filtro‘ rosso a causa di una dose eccessiva di citrato di sildenafil, la molecola del Viagra*. E’ accaduto ad un trentunenne americano che aveva acquistato il farmaco contro di disturbi dell’erezione su Internet, sviluppando però un danno irreversibile della visione. Un caso raro pubblicato dalla rivista Retinal Cases che riporta la storia del paziente, visitato ...

Spazio - da lunghi viaggi rischi per la Salute degli astronauti : Roma, 3 ott., askanews, - In vista dei futuri viaggi di esplorazione umana su Marte, continuano a ritmo serrato gli studi per prevenire gli effetti di una prolungata esposizione alle radiazioni e ...

Viaggi e permanenza nello spazio : Salute degli astronauti a rischio : Lunga o breve che sia, la permanenza nello spazio può mettere a rischio la salute degli esseri umani. In vista dei futuri Viaggi di esplorazione umana su Marte, continuano a ritmo serrato gli studi per prevenire gli effetti di una prolungata esposizione alle radiazioni e cercare di salvaguardare la salute degli astronauti. Da quanto risulta da un nuovo studio, condotto da un team di ricerca del Georgetown University Medical Center, le radiazioni ...

Rotary Club Faenza. Al via gli incontri pubblici sul mondo della scuola - le imprese e la Salute : Anna Tampieri Socia del Rotary Club Faenza, Anna Tampieri è dal 2016 direttrice dell'Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del CNR. Coordinatrice di otto progetti europei e WP ...

Sanità : al via a Roma la riunione Oms Europa - presenti 53 ministri della Salute : Si è aperta questa mattina a Roma la 68esima riunione del Comitato Oms Europa, alla presenza di 53 ministri della Sanità pubblica dell’area europea. presenti anche il ministro della Salute, Giulia Grillo, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’apertura ufficiale dell’evento, per la prima volta in Italia, prevede gli interventi del primo ministro italiano, della Principessa Mary di Danimarca e del direttore generale ...

Ilva : dopo il via libera dei lavoratori restano le preoccupazioni per la Salute : La modifica delle tecnologie produttive ridurrebbe i rischi per gli abitanti ma nell'accordo non c'è alcun impegno su questo -

La ministra della Salute del governo spagnolo - Carmen Monton - si è dimessa per via di una polemica sul suo titolo di studio : Carmen Monton si è dimessa da ministra della Sanità del governo spagnolo del primo ministro socialista Pedro Sanchez, dopo ore di accuse e polemiche attorno al suo titolo di studio. Lunedì il quotidiano spagnolo El Diario aveva scritto che Monton The post La ministra della Salute del governo spagnolo, Carmen Monton, si è dimessa per via di una polemica sul suo titolo di studio appeared first on Il Post.

Salute : al via la stagione dei funghi - ogni anno migliaia gli intossicati : ogni anno sono “migliaia di pazienti che accedono nei pronto soccorso di tutta Italia con sintomi di intossicazione dopo aver consumato funghi“. e “si registrano diverse centinaia di interventi a favore di cercatori di funghi in difficoltà“. A fare il punto sulla nuova stagione di raccolta che si è appena aperta è la Società italiana di tossicologia (Sitox). Particolarmente in questo periodo dell’anno la cronaca riporta ...

Rai3 - da domani riparte il day time. Al via Agorà - Mi manda Rai3 - Tutta Salute - Chi l’ha visto? 11.30 - Quante Storie - Geo e Non ho l’età : Serena Bortone Molte conferme e poche novità caratterizzeranno l’offerta del day time della nuova stagione di Rai3. Da domani sulla rete diretta da Stefano Coletta riprenderanno gli appuntamenti quotidiani di Agorà, Mi manda Rai3, Tutta Salute, Chi l’ha Visto 11.30 e Quante Storie, seguiti nel pomeriggio da Geo e Non ho l’età. Tante produzioni ma un unico denominatore comune, offrire appuntamenti che sappiano incarnare al meglio la missione e il ...

Roma - sgombero via Costi : Raggi “minaccia per Salute”/ Circolare Salvini - ex occupanti : “dateci case popolari” : Sgomberi, primo intervento in palazzo occupato a Roma. Ultime notizie, clima di alta tensione tra Matteo Salvini, il Comune e la Regione sulla strada da seguire(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:15:00 GMT)

Raggi dice che l'immobile di via Costi era una minaccia alla Salute e all'ambiente : Roma, 7 set., askanews, - 'l'immobile occupato in via Raffele Costi ha rappresentato per anni una autentica minaccia alla salute di tante persone, un pericolo enorme in termini di impatto ambientale e ...