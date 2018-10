Sabato e domenica nel Foglio Che cosa c' è nell' inserto culturale del fine settimana

Giornate FAI d’Autunno : Sabato e domenica aperto al pubblico il Palazzo dell’Aeronautica : sabato 13 e domenica 14 ottobre, il Palazzo dell’Aeronautica a Roma sarà aperto straordinariamente al pubblico dalle 10:00 alle 18:00 nell’ambito delle “Giornate FAI d’Autunno” del Fondo Ambiente Italiano, iniziativa organizzata con la collaborazione della Commissione Europea in Italia ed il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la promozione e la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico del Paese. L’edificio ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città CERVO : TERREMOTI E ALLUVIONI - Sabato 13 E DOMENICA 14 OTTOBRE LA PROTEZIONE CIVILE IN ... : Il volontariato di PROTEZIONE CIVILE, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 13 e 14 OTTOBRE volontari e volontarie di PROTEZIONE CIVILE allestiranno ...

Tempesta d’amore anticipazioni settimanali - puntate da domenica 14 a Sabato 20 ottobre 2018 : Nuove anticipazioni per Tempesta d’amore sulle puntate da domenica 14 a sabato 20 ottobre 2018. Che ci dobbiamo attendere? Christoph entrerà in possesso, grazie a Jessica dell’esame ecografico effettuato da Alicia. Egli avrà in mano una prova che la giovane attende un figlio, come reagirà? Werner farà un regalo ad Iris se cederà alla sua cara nipote la sua parte sull’esibizione teatrale a scuola. Robert naturalmente lo verrà a ...

Primo negozio smartphone Honor in Italia il 13 ottobre : sconto anche online Sabato e domenica : Gli smartphone Honor a brevissimo potranno essere acquistati anche presso il nuovo temporary store Italiano, unico nel suo genere, che aprirà i battenti il prossimo 13 ottobre ad Arese. Nel Centro Commerciale più grande d'Europa ci sarà spazio anche per il device del brand dal grande successo commerciale. La giornata di inaugurazione di sabato si svolgerà in più tempi con laboratori e sessioni specifiche per mettere in risalto determinati ...

Protezione Civile - Abruzzo : Sabato 13 e domenica 14 ottobre torna “Io Non Rischio” : sabato 13 e domenica 14 ottobre torna anche in Abruzzo la campagna “Io Non Rischio”, giunta alla sua 8ª edizione, con punti informativi su territorio regionale allestiti dai volontari di Protezione Civile allo scopo di diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi sismici e alluvionali. Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, come di consueto, parteciperà anche quest’anno a diverse tappe nel corso del ...

Meteo - le previsioni di Sabato 6 e domenica 7 ottobre : ultime news - Sky Tg24 - : Prevista una breve tregua dal maltempo nelle regioni del Sud colpite da nubifragi. I temporali si sposteranno su Campania, Lazio e Toscana. Nel Nord previste temperature autunnali intorno ai 18 gradi

Sabato e domenica a Modena bambini 'Cuochi per un giorno' insieme agli chef stellati : Ci sarà una libreria golosa spettacoli e storie in cucina, angoli sensoriali e giochi. Cucinare coinvolge i 5 sensi, migliora concentrazione, manualità e precisione, arricchisce il vocabolario e ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) La seconda morte di Marchionne – Fiat e Ferrari, la politica come opportunità globale, il rapporto con il sindacato e l’impresa. Marco Ferra

Castiglione in arte - primo weekend Sabato 29 e domenica 30. : Presente nella città di Salerno dal 2001, il coro Daltrocanto ha al suo attivo la partecipazione a numerosi concerti e spettacoli; è stato ospite in trasmissioni televisive, segnalato dalla stampa, ...

92esima Festa dell'Uva - ci siamo! Il programma di Sabato e domenica : 'E' anche il momento - conclude - per augurare a tutti una buona riuscita dei propri spettacoli e dei propri sogni e, soprattutto, il momento di ricordarsi sempre a chi la vede e a chi la fa, la ...

Ryder Cup 2018 : come funziona? Il regolamento di gioco. Venerdì e Sabato foursome e fourball - domenica i 12 singoli : La Ryder Cup 2018 si svolgerà da Venerdì 28 a domenica 30 al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo di Parigi. Questa, ormai, è cosa nota. Ma come funziona la storica competizione che mette di fronte la parte migliore del golf di Europa e Stati Uniti? Vediamo i dettagli delle modalità di svolgimento della tre giorni probabilmente più famosa del golf mondiale. Innanzitutto, in tutte le modalità di gioco previste, e cioè ...

Istat : “La domenica lavorano soprattutto le donne. Un italiano su due fa acquisti di Sabato” : Secondo quanto evidenziato Roberto Monducci, Direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell'Istat nell'ambito di un'audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera, nel settore del commercio sono soprattutto le donne a lavorare di domenica e rappresentano infatti il 61,1% dei lavoratori domenicali e attualmente il giorno preferito per gli acquisti è il sabato.Continua a leggere

I tre preziosi prodotti saranno proposti - Sabato 29 e domenica 30 ottobre 2018 - nelle Pizzerie - riunite nella "Confraternita del Castellano". : Segnala, quindi, in materia, la Confraternita citata, come da secoli, noti siano ai naturalisti e agli appassionati di gastronomia, gli odorosi tartufi baldensi, che erano la delizia delle tavole ...

Meteo - ultimo weekend dal sapore estivo : Sabato e domenica con sole e caldo : Secondo gli esperti Meteo avremo un weekend di tempo prevalentemente stabile, con temperature ancora abbastanza alte e sole in gran parte del Paese. Ma poi nelle prossime ore cambierà tutto: a partire da lunedì arriverà il maltempo con nubifragi e grandinate e sarà accompagnato da un crollo termico di 12-15 gradi.Continua a leggere