Rugby | Continental Shield 2018-2019 | subito derby Rovigo-Padova | Calvisano in Georgia

oasport

: Ed è subito derby italiano in questa edizione 2018/2019 del Continental Shield! ?? @RugbyRovigoDelt -… - Rugby_Channel : Ed è subito derby italiano in questa edizione 2018/2019 del Continental Shield! ?? @RugbyRovigoDelt -… - Rugby_Channel : Prende il via l’edizione 2018/2019 del Continental Shield! ?? #RCLocomotiveTbilisi - @RugbyCalvisano - Round 1 ?? do… - Rugbymeet : Continental Shield: Calvisano in Georgia, derby d’Italia per Rovigo e Petrarca Italiane all’esordio in Continental… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Comincia la stagione europea del: domani via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla. Nella prima non ci saranno italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Nella Pool A dellatrasferta inper il, impegnato sul campo del Locomotive Tbilisi: fischio d’inizio alle ore 13.00 italiane. Per i vicecampioni d’Italia sarà necessario partire col piede giusto, per ipotecare sin dail passaggio ai playoff. In questo turno riposano le Fiamme Oro. Nella Pool B invece saràitaliano tra: trasferta dunque per gli scudettati, che non hanno nascosto l’ambizione di salire in Challenge Cup il prossimo anno. A riposare in questo raggruppamento sarà l’unica formazione ...