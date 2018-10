Rugby Challenge Cup 2018-2019 | Benetton e Zebre all’esordio nel secondo torneo

oasport

: RT @ZebreRugby: #BRIvZEB Castello rientra e guiderà le Zebre #Rugby domani @ashtongatestad nell'esordio stagionale in @ERChallengeCup contr… - marcello95cf : RT @ZebreRugby: #BRIvZEB Castello rientra e guiderà le Zebre #Rugby domani @ashtongatestad nell'esordio stagionale in @ERChallengeCup contr… - ZebreRugby : #BRIvZEB Castello rientra e guiderà le Zebre #Rugby domani @ashtongatestad nell'esordio stagionale in… - DenRaso : RT @ZebreRugby: La prima gara @ERChallengeCup sarà sabato in Inghilterra contro i Bristol Bears. L’head coach Bradley ed il capitano dei bi… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Comincia la stagione europea del: domani via alla Champions Cup, allaCup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci saranno italiane, nella seconda sono presenti, nella terze quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Domani alle ore 15.00 a Monigo ilesordirà nella Pool 5 contro i francesi del Grenoble. Si è allungata dopo l’ultima gara del Pro14 la lista degli infortunati, che conta ora ben dodici nomi: Tomas Baravalle, Giorgio Bronzini, Dean Budd, Angelo Esposito, Ornel Gega, Monty Ioane, Engjel Makelara, Nasi Manu, Ian McKinley, Luca Sperandio, Abraham Steyn, Federico Zani. Tre i cambi, tutti per infortunio, rispetto all’ultima gara del Pro14: in prima linea Nicola Quaglio, Luca Bigi e Marco Riccioni, in seconda Alessandro Zanni e Federico Ruzza, in terza flanker Sebastian Negri ...