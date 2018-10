Rosy Abate 2 | il primo teaser Video

Solo 2 verso lo scontro tra Marco e Bruno : quale sarà la sorpresa legata a Rosy Abate? Anticipazioni 19 ottobre : Solo 2 torna in onda questa sera su Canale 5 con un nuovo duro colpo per Marco. Il pubblico che ha seguita la prima puntata della fiction con Marco Bocci sa bene che il protagonista rischia grosso visto che mentre si occupava del vecchio boss dei Corona e della bella nipote interpretata da Ivana Lotito, poco lontano Bruno veniva ripescato in mare e salvato da una famiglia di pescatori che conosce l'identità dell'uomo. Marco ha deciso di ...

Ivan Castiglione - tra I Bastardi di Pizzofalcone e Rosy Abate : "La fiction italiana sta cambiando" : I Bastardi di Pizzofalcone torna su Rai 1 questa sera, 8 ottobre 2018, con il primo dei sei nuovi film tv tratti da altrettanti romanzi di Maurizio de Giovanni. Nel primo, Cuccioli, incontriamo l'avvocato Fausto Nubila, tipico esponente della Napoli-che-conta che si ritrova coinvolto nel caso di puntata. A interpretarlo Ivan Castiglione, che molti appassionati di Un Posto al Sole ricordano nell'amato ruolo di Arletti, nel cast ricorrente ...

Gegia : "Reciterò in Rosy Abate. Ho fatto il provino per Tale e Quale ma non mi hanno presa" : Rosy Abate ingaggia Gegia. L’attrice di Galatina farà parte del cast della seconda stagione della serie di Canale 5, che racconta le avventure del personaggio mafioso interpretato da Giulia Michelini.“Sarò Nunziatina, il cui nome è tutto un programma”, rivela in un’intervista a Spy. “Si tratta di una donna napoletana molto simpatica, che esula dal lato drammatico della fiction. Al momento è prevista solo nella seconda puntata ma, essendo ...

Gegia - il ritorno in Rosy Abate aspettando di corteggiare Giorgio a Uomini e donne : Il suo vero nome è Francesca Antonaci, ha 59 anni e sebbene sia lontana dal cinema e dalla tv da un po’ di tempo nessuno si è scordato di lei, Gegia, l’anti-diva, la comica, la femme fatale scanzonata dei film anni Ottanta con Jerry Calà. Nella prossima stagione tv la rivedremo nella seconda stagione della fiction Rosy Abate, sarà Nunziantina “una donna napoletana molto simpatica, che esula dal lato drammatico della fiction. Al ...

Rosy Abate 2 : la serie ritorna sei anni dopo l'epilogo : dopo i numerosi flop riscossi da Mediaset, la fiction più attesa di quest'ultimo palinsesto è proprio Rosy Abate. Non solo regina di Palermo, ma anche regina degli ascolti. La prima stagione, andata in onda dallo scorso 12 novembre 2017 su Canale 5, è stata una delle poche fiction ad aver riscosso un immane successo. La fiction con protagonista la mafiosa siciliana ha raggiunto ben cinque milioni di telespettatori settimanali aggiudicandosi cosi ...

Rosy Abate 2 - al via le riprese della seconda stagione : Giulia Michelini ha annunciato l'inizio ufficiale delle riprese della seconda stagione di Rosy Abate, la fiction che la vede protagonista andata in onda su Canale 5

Rosy Abate 2 - via alle riprese : le prime anticipazioni : Sono iniziate a fine agosto le riprese della seconda stagione di Rosy Abate: 5 nuovi episodi diretti da Giacomo Martelli e prodotti dalla Taodue per la serie vista su Canale 5 da più di 4 milioni di telespettatori l'autunno scorso (il finale fu seguito da 5,2 milioni di persone), diventando la rivelazione Mediaset del 2017 (la messa in onda dovrebbe essere per il 2019).Gli autori guidati da Mizio Curcio si sono subito messi al lavoro per ...

Rosy Abate - iniziate le riprese della seconda stagione : Neanche il caldo torrido può fermare Rosy Abate. Giulia Michelini, l’attrice che presta il volto alla mitica Rosy (QUI chi è), con un video pubblicato sui propri canali social ha avvisato i fan che sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di Rosy Abate – La serie. La Michelini aveva già condiviso con il pubblico la gioia di stringere tra le mani il copione dei nuovi episodi dichiarando entusiasta: “Stiamo ...

Anticipazioni Rosy Abate 2 : cosa accadrà alla Regina di Palermo? (FOTO E VIDEO) : Lo scorso 16 luglio hanno preso il via le riprese di Rosy Abate 2. L’amatissima fiction Mediaset, come già annunciato, tornerà sul piccolo schermo nel 2019, ma, per ingannare l’attesa, i fan possono già scoprire qualche piccola anticipazione trapelata dal set. cosa accadrà quindi alla Regina di Palermo? Anticipazioni Rosy Abate 2: buon sangue non mente Sono tutti curiosi di sapere cosa accadrà, secondo le prime Anticipazioni, in Rosy ...

Rosy Abate torna nel 2019 ’sei anni dopo’ : Rosy Abate 2 E’ stata la fiction più vista della stagione di Canale 5 con l’ultima puntata seguita da quasi 5,3 milioni di spettatori (pari al 20.9% di share). Di conseguenza, è una delle più attese della stagione 2018/2019. Rosy Abate, infatti, tornerà con un nuovo capitolo. Non in autunno, però, bisognerà aspettare ancora dei mesi per rivedere Giulia Michelini all’azione. Rosy Abate 2: quando inizia? Le nuove puntate di Rosy ...

