Roma | si avvicina il rientro di Pastore E la dirigenza di vede negli Usa

Roma : Maltrattamenti - divieto di avvicinamento per ex fidanzato : Roma – Gli uomini del Commissariato Fidene Serpentare, diretto da Giuseppe Rubino hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di un 42 enne Romano. Sottoponeva la ex a continue vessazioni fisiche e psicologiche, controllandone ossessivamente tutti gli spostamenti e arrivando persino ad impedirle di uscire di casa. È cosi’ che pretendeva di gestire la propria ...