Roma | sguardo al futuro con Maker Faire | si costruisce normalità di domani

romadailynews

: #Cinema, alla festa di Roma arriva “Uno sguardo raro” @romacinemafest #malattierare (Abbonati) - RedattoreSocial : #Cinema, alla festa di Roma arriva “Uno sguardo raro” @romacinemafest #malattierare (Abbonati) - 24OreSanita : «Uno sguardo raro» al Festival del Cinema di Roma - visitorcity : RT @vitociox: Il dovere della memoria. Roma, l'anniversario del rastrellamento del Ghetto #TeatroIndia lunedì #15ottobre LO SGUARDO OLTRE… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018)guarda al. Da oggi fino al 14 ottobre, l’innovazione arriva alla Nuova Fiera della Capitale con– The European Edition, manifestazione promossa dalla Camera di commercio die organizzata dalla sua azienda speciale Innova Camera. “Nella prima edizione, un mare di giovani- ha ricordato Daniele Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio- Capivo che si stava facendo il primo passo per la costruzione di qualcosa di importante per la nostra citta’. Dopo sei anni scommessa riuscita. Delsi ha paura, tende a dividere le persone. Noi siamo riusciti a dare coraggio e riunire”. #MFR18 torna con il suo consueto evento d’apertura, condotto da Riccardo Luna, direttore di Agi, per interagire con queiche costruiscono ilogni giorno unendo ingegno e passione. Quest’anno la manifestazione ha ...