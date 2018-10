ROMA | SCIOPERO ATAC | AUTOBUS E METRO A SINGHIOZZO Ultime notizie | Ztl aperta | traffico e

Sciopero Scuola - studenti in piazza : “ribalteremo Governo“/ Cortei a ROMA e in 30 città : “tagliati 8 miliardi” : Sciopero mondo Scuola, studenti in piazza a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo Governo, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:25:00 GMT)

Domani ci sarà uno sciopero dei trasporti a ROMA : Durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di Atac e Cotral, ma ci saranno le solite fasce di garanzia The post Domani ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

ROMA : sciopero 24 ore Cotral il prossimo venerdì : Roma – Cotral informa che il prossimo 12 ottobre 2018 le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio.L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31 alle ...

Video Sciopero Scuola oggi 11 settembre in piazza Montecitorio a ROMA : Sciopero Scuola martedì 11 settembre 2018 – piazza Montecitorio Roma Le motivazioni dello Sciopero I docenti precari della seconda fascia delle graduatorie di istituto di tutti i gradi di Scuola, dall’infanzia fino alla Scuola superiore di secondo grado, sono in stato di agitazione. I diplomati magistrali contestano la decisione di bandire il concorso straordinario perché esclude i docenti che non hanno 24 mesi di servizio oltre a ...

ROMA - Ama - revocato sciopero rifiuti : intesa Comune-Sindacati : Lo sciopero dei lavoratori di Ama è stato revocato, niente più fermo della raccolta rifiuti per venerdì 14 settembre. 'Una buona notizia per i cittadini, per i lavoratori e per tutta la città - spiega ...

