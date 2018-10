Roma | la dirigenza vola da Pallotta | meeting societario a Boston

sport.sky

: #Roma, da #Baldissoni a #Monchi: la dirigenza vola a Boston da #Pallotta - calciomercatoit : #Roma, da #Baldissoni a #Monchi: la dirigenza vola a Boston da #Pallotta - Mingaball : Pastore, il rientro si avvicina Incontro dirigenza negli Usa: - CombattenteC : RT @romaforever_it: Roma, la dirigenza vola a Boston: Baldissoni il primo ad arrivare -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) In attesa del ritorno del campionato, lanon lavora solo in campo. Sono infatti ore molto intense per tutta lagiallorossa, che si sta progressivamente muovendo verso gli Stati Uniti ...