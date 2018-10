Roma | gli Under 21 sono il tesoro del futuro | Under e Kluivert gli osservati speciali

Roma : ruba cellulari e portafogli da ospedale San Camillo - arrestata : Roma – La scorsa sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato una 38enne Romana, con precedenti, per furto aggravato. La donna si era introdotta furtivamente, poco prima della mezzanotte, all’interno dell’ospedale San Camillo e, approfittando dell’assenza di alcuni dipendenti, e’ entrata all’interno di un ambulatorio ed ha rubato due smartphone e un portafogli. La 38enne e’ stata vista ...

Roma - emergenza rifiuti negli ospedali : 'La raccolta ferma da 4 giorni' : A Roma succede anche questo: i rifiuti non vengono raccolti neppure nell'ospedale più grande d'Italia, il Policlinico Umberto I. I pazienti si affacciano dalle finestre dei padiglioni e vedono ...

Maker Faire 2018 - il sindaco Raggi : «Orgogliosa di ospitare questa fiera a Roma» : ... l'economia circolare è quello su cui la sindaca Raggi pone maggiormente l'attenzione: 'Ci consentirà di ribaltare il concetto di economia come l'abbiamo conosciuto - prosegue Raggi - è ...

Sciopero Scuola - studenti in piazza : “ribalteremo Governo“/ Cortei a Roma e in 30 città : “tagliati 8 miliardi” : Sciopero mondo Scuola, studenti in piazza a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo Governo, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:25:00 GMT)

Roma Mix. Visite guidate alla scoperta del Campidoglio : Ottobre di cultura a Roma. Il lungo viaggio di Mix! Incontriamoci al museo finisce con un ultimo importante ciclo di

«FeST 2018» : si parte con «Baby» - gli adolescenti Romantici e trasgressivi di Netflix : Baby: la nuova serie italiana originale NetflixBaby: la nuova serie italiana originale NetflixBaby: la nuova serie italiana originale NetflixBaby: la nuova serie italiana originale NetflixBaby: la nuova serie italiana originale NetflixBaby: la nuova serie italiana originale NetflixBaby: la nuova serie italiana originale NetflixL’adolescenza, le luci e le ombre, la voglia di libertà e di trasgressione. Si presenta così Baby, la nuova serie ...

Campidoglio - la cultura a Roma nel fine settimana : Non mancherà la scienza con esperimenti divertenti per bambini e genitori al Museo di Zoologia . Si parlerà dell'opera del pittore Nino Costa Alla fonte. La Ninfa del bosco, 1862-97 domenica 14 ...

Da Corto Maltese agli aliciotti - il programma Romano della Giornata europea della cultura ebraica domenica 14 ottobre : Ricco il programma romano della Giornata europea della cultura ebraica, promossa dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e giunta alla diciannovesima edizione. Un tema inedito farà da fil rouge ...

Roma : elenco degli appuntamenti culturali del fine settimana : Roma – Roma capitale della cultura. La citta’, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attivita’. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdi’ 12, sabato 13 e domenica 14 ottobre. Continuano le attivita’ culturali nei Musei Civici- promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale- Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali- con numerose proposte tra cui ...

Roma - moglie picchiata perché incinta di una femmina : arrestato 30enne/ Pestata all’ottavo mese di gravidanza : Roma, moglie picchiata perché incinta di una femmina: arrestato indiano. Ultime notizie, la donna è stata Pestata all’ottavo mese di gravidanza, ecco cos'è successo(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 13:03:00 GMT)

Operai Fca di Pomigliano protestano sul tetto del Municipio I di Roma : "Di Maio dov'è?" : Due Operai della Fca di Pomigliano d'Arco sono saliti sul tetto della sede del I Municipio di Roma per protestare contro il licenziamento di cinque lavoratori che avevano inscenato nel 2014 il funerale dell'ad Sergio Marchionne davanti ai cancelli dello stabilimento.Uno dei due manifestanti è Mimmo Mignano, tra i licenziati, che lo scorso 6 giugno aveva minacciato di darsi fuoco sotto la casa del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio per ...

Festa del Cinema di Roma 2018 : date - biglietti - programma - ospiti - eventi e film : Presso l’Auditorium della Conciliazione si è svolta la conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2018. Si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica dal 18 ottobre al 28 ottobre. Vi segnaleremo le date, il prezzo dei biglietti, il programma completo con eventi, film e gli ospiti presenti. Festa del Cinema Roma 2018: programma completo dei film e ospiti presenti “Donne, memoria e Cinema del ...

Golf – Giochi Olimpici giovanili : Nobilio e Romano in corsa per le medaglie : In Argentina la milanese Alessia Nobilio leader con l’australiana Grace Kim, l’azzurro Andrea Romano al quinto posto Alessia Nobilio è rimasta al comando e Andrea Romano è al quinto posto negli Youth Olympic Games, ossia le Olimpiadi giovanili che si concludono con la disputa del terzo giro sul percorso dell’Hurlingham Golf Club (par 70), a Buenos Aires in Argentina. Nel torneo femminile Alessia Nobilio (140 – 68 72, par) è stata ...

Roma - da Pastore a Schick : la sosta può aiutare gli scontenti : Sono 6 i giocatori che hanno raccolto un minutaggio scadente: oltre al Flaco e al ceco spiccano Cristante e i giovani finora molto deludenti