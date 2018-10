Roma | entra in un bar all' Appio e spara 2 colpi | ferito alla pancia il proprietario

Roma - killer entra in un bar - spara due colpi al proprietario e fugge : grave l'uomo : Un uomo con il volto coperto da passamontagna è entrato stasera in un bar di via Giuseppe Manno, in zona Appio a Roma, e ha sparato due colpi di pistola verso il proprietario, centrandolo alla pancia. ...

Roma - rientra dal weekend e trova la casa occupata : 'Le mie cose buttate in strada' : Il rientro dal weekend si è trasformato in un vero e proprio incubo per Paola Barzotti , 46 anni, da15 residente in un appartamento Ater di proprietà della Regione, nel quartiere Laurentino 38 di Roma ...

Il Barcellona attende offerte : dopo la lite con la Roma - Malcom non rientra nei piani di Valverde : Malcom ha fatto tanto discutere in estate per come il Barcellona abbia deciso di soffiarlo alla Roma, adesso non riesce a trovare spazio neanche in panchina “Quando anche dovessi camminare nella valle dell’ombra della morte, io non temerei alcun male, perchè tu sei con me”. Malcom affida ai social la propria delusione dopo le recenti mancate convocazioni da parte del Barcellona. Sì, avete capito bene, Valverde non sta portando neanche in ...

Gli onesti centravanti di provincia e il ritorno di Andreazzoli a Roma : CAGLIARI-BOLOGNA , sabato ore 15, arbitro Pasqua di Tivoli, " Leonardo Pavoletti e Diego Falcinelli sono due onesti centravanti di provincia, sedotti e abbandonati da una grande: il primo finito in un ...

Roma - Dzeko entra nella top 10 dei bomber giallorossi : La tripletta in Champions League rinsalda ulteriormente il legame tra il bosniaco e il club giallorosso, al lavoro per proporgli il rinnovo

MANOVRA - ITALIA "BOCCIATA" A EUROGRUPPO/ Tria rientra a Roma : incontro Mattarella-Conte - premier tiene su 2 - 4% : MANOVRA, ITALIA "bocciata" a EUROGRUPPO: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale vertice Mattarella-Conte, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 08:42:00 GMT)

TRIA RIENTRA A Roma : “EURO NON A RISCHIO”/ Juncker cita la Grecia - Salvini e Di Maio : “Non ci fa paura” : Manovra, TRIA “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Caos Eurogruppo, bocciato il Def(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:55:00 GMT)

Tria rientra a Roma in anticipo da Eurogruppo/ Moscovici gli dà una missione : "Tornare indietro sulla Manovra" : Manovra, Tria “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Caos Eurogruppo, bocciato il Def(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 21:41:00 GMT)

Coldiretti : Centrale Latte patrimonio inestimabile per agricoltura Roma : Roma – “La Centrale del Latte di Roma non solo e’ un asset fondamentale per il settore zootecnico e per l’economia locale, ma rappresenta un patrimonio di inestimabile valore per l’agricoltura capitolina. Un patrimonio che il Comune deve assolutamente difendere e tutelare con un marchio che da decenni fa parte della storia e della cultura di questa citta’. Che la Centrale possa diventare una partecipata ...

Def - Moscovici : «Deficit italiano al 2 - 4% è deviazione significativa». Tria rientra a Roma - niente Ecofin : «Ciò che posso dire adesso è che quanto indicato dall’Italia è una deviazione molto, molto significativa» rispetto agli impegni di bilancio. Lo ha detto all’Eurogruppo il commissario Ue Pierre Moscovici precisando che per quanto riguarda il deficit/pil nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione. Tria non partecipa all’Ecofin di ...

Al Teatro Belli di Roma arriva 'Houses - chi ci entra è perduto!' - Romait - : Gli spettacoli, tutt'oggi in scena e in tournée in Italia, con la regia di Ferdinando Ceriani, presentano lo stesso cast formato da Carla Ferraro, Valentina Martino Ghiglia, Laura Mazzi e Silvia ...

Roma : ‘Settimana della famiglia’ incentrata su attenzione verso giovani : Roma – Sottolineare la centralita’ della famiglia nella vita sociale ed ecclesiale, facendo emergere le tante risorse spirituali, educative e solidali. Questo l’obiettivo della ‘Settimana della Famiglia 2018′, in programma dal 6 al 14 ottobre a Roma e che quest’anno concentrera’ l’attenzione sui giovani. Infatti l’evento, organizzato dal Centro per la Pastorale della Famiglia del Vicariato ...

Juventus e Napoli - entrambe vincenti prima dello scontro diretto. Roma - con il Frosinone vietato sbagliare : giallorossi a 1.20 su Sisal Matchpoint : A pochi giorni dallo scontro diretto che già profuma di scudetto, per Juventus e Napoli c’è la tappa emiliana: i bianconeri ospitano il Bologna, gli azzurri il Parma. entrambe vorranno presentarsi al big match di sabato con una vittoria e, per gli analisti di Sisal Matchpoint, non avranno problemi: la vittoria della Juve è a 1.16, contro il 17.00 che pagherebbe l’impresa dei rossoblù; favoritissimi anche gli azzurri, a 1.22, per il ...

Iva - l’evasione costa all’Italia 36 miliardi. Divario tra entrate previste ed effettive : peggio di noi solo Romania e Grecia : Anche nel 2016 è l’Italia il Paese dell’Unione europea con più difficoltà a riscuotere l’Iva. Lo si legge nel rapporto annuale diffuso dalla Commissione europea che parla di 35,8 miliardi di evasione dell’imposta nel Paese. Numeri simili a quelli fatti registrare nel 2015, quando i miliardi non incassati erano 35,753, garantendo all’Italia il primato nella graduatoria. Se si calcolano le percentuali relative al ...