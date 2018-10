Roma | emergenza rifiuti negli ospedali | ' La raccolta ferma da 4 giorni'

Baglio : Raggi lavori per aiutare Roma a superare emergenza rifiuti : Roma – “Vicini ad approvare il bilancio di Ama e quindi il consolidato, dice la Sindaca? Peccato che il termine sia scaduto a fine settembre e che per paura di non essere cosi’ pronta ad approvarlo con la sua maggioranza dieci giorni fa si e’ affrettata ad assumere oltre cento persone da un giorno all’altro, per aggirare il blocco delle assunzioni scattato dal 1 ottobre, proprio per la mancata approvazione del ...

Emergenza rifiuti - Roma trema : nessuno vuole i rifiuti della Capitale : Perché a Roma la città è in costante difficoltà con la raccolta dei rifiuti? Ecco l'effetto a cascata che sommerge la...

Roma - bruciano i cassanetti all'Esquilino - l'ira dei residenti : 'E' emergenza sanitaria' : Cassonetti in fiamme all'Esquilino dove i residenti hanno già inviato un esposto e stanno preparando una petizione perché l'Ama ponga fine alla discarica abusiva di via Ferruccio. 'E' emergenza ...

Emergenza rifiuti - telecamere contro i Romani incivili : «Quando gli spazzini fanno sciopero, gli sporcaccioni s'indignano», osservava in tempi e luoghi non sospetti il poeta francese Jacques Prévert. E coglieva nel segno se è vero - e assai spesso lo è - ...

Atterraggio di emergenza per volo Roma-Ginevra : roma, 16 set., AdnKronos, - Un aereo Alitalia in volo da Roma Fiumicino a Ginevra, l'AZ568, è tornato indietro ieri poco dopo il decollo, avvenuto intorno alle 21,27, a causa del danneggiamento di uno ...

Atterraggio di emergenza per volo Roma-Ginevra : Un aereo Alitalia in volo da Roma Fiumicino a Ginevra , l'AZ568, è tornato indietro ieri poco dopo il decollo, avvenuto intorno alle 21,27, a causa del danneggiamento di uno pneumatico . Il comandante,...

Bimbo muore sull’aereo Alitalia Beirut-Roma/ Atterraggio d’emergenza a Bari - soffriva di iperossaluria : Bimba muore in aereo, Atterraggio a Bari del volo Beirut-Roma. Ultime notizie: la bambina aveva due anni ed è morta per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarla.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 23:33:00 GMT)

Roma - Campidoglio cerca 500 case tra i 30 e i 120 mq per l'emergenza abitativa : Il Campidoglio cerca 500 appartamenti, di dimensioni tra i 30 e i 120 metri quadri, da destinare alle famiglie che hanno i requisiti per poter richiedere assistenza alloggiativa temporanea. Una scelta ...

Bimba ha una crisi sul volo Alitalia Beirut-Roma e muore dopo atterraggio d'emergenza a Bari : Una bambina libanese di 2 anni, che viaggiava con i genitori, è morta poco dopo l'atterraggio di emergenza che il volo Alitalia da Beirut a Roma ha compiuto a Bari per permettere i soccorsi. Alle 7 di ...

Bimba muore sul volo Alitalia diretto a Roma Inutile l'atterraggio di emergenza : Tragedia a bordo di un volo Alitalia partito da Beirut ed atteso a Roma. Una bambina di due anni, colta da una crisi cardiaca durante il volo, è morta. L'aereo è stato dirottato per i soccorsi ed è ...

Bimba ha una crisi sul volo Alitalia Beirut-Roma e muore dopo atterraggio d'emergenza a Bari : Una bambina libanese di 2 anni, che viaggiava con i genitori, è morta poco dopo l'atterraggio di emergenza che il volo Alitalia da Beirut a Roma ha compiuto a Bari per permettere i soccorsi. Alle 7 di questa mattina l'aereo è stato dirottato per l'emergenza sanitaria all'areoporto del capoluogo pugliese, ma la piccola è morta durante il trasporto in ambulanza. La Bimba ...

Bimba muore sul volo Alitalia diretto a Roma. Inutile l'atterraggio di emergenza a Bari : Tragedia a bordo di un volo Alitalia partito da Beirut ed atteso a Roma. Una bambina di due anni, colta da una crisi cardiaca durante il volo, è morta. L'aereo è stato dirottato per...

Bimbo ha una crisi sul volo Alitalia Beirut-Roma e muore dopo atterraggio d'emergenza a Bari : Un bambino libanese di 2 anni, che viaggiava con i genitori, è morto poco dopo l'atterraggio di emergenza che il volo Alitalia da Beirut a Roma ha compiuto a Bari per permettere i soccorsi. Alle 7 di questa mattina l'aereo è stato dirottato per l'emergenza sanitaria all'areoporto del capoluogo pugliese, ma il piccolo è morto durante il trasporto in ambulanza.

Bimbo ha una crisi sul volo Alitalia Beirut-Roma e muore dopo atterraggio d'emergenza a Bari : Un bambino libanese di 2 anni, che viaggiava con i genitori, è morto poco dopo l'atterraggio di emergenza che il volo Alitalia da Beirut a Roma ha compiuto a Bari per permettere i soccorsi. Alle 7 di ...