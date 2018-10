Roma | domenica torna iniziativa Ama raccolta gratuita ingombranti

Domenica la Granfondo - in 5.000 in bici da Roma ai Castelli : ... fanno ipotizzare un grande futuro per questo evento che è nato e si è consolidato per sensibilizzare i territori che attraversa sulle grandi opportunità offerte dalla bikeconomy, una economia ...

A Roma domenica 14 ottobre torna F@Mu : Cultura protagonista dell’ottobre Romano. F@Mu, Famiglie al museo, l’iniziativa ideata per accogliere nei musei il pubblico dei piccoli visitatori, accompagnati

Da Corto Maltese agli aliciotti - il programma Romano della Giornata europea della cultura ebraica domenica 14 ottobre : Ricco il programma romano della Giornata europea della cultura ebraica, promossa dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e giunta alla diciannovesima edizione. Un tema inedito farà da fil rouge ...

Mara Venier e il "regalino" per "Domenica In" : ecco il super attico nel centro di Roma : E? tornata alla guida di ?Domenica In? con ottimi risultati di ascolto e Mara Venier sembra aver deciso di regalarsi un bell?attico nel centro di Roma. Mara Venier è...

Roma : Filippo Tortu guest star domenica a piazza Navona : Roma – domenica ci sara’ anche Filippo Tortu a piazza Navona a Roma per ‘Atletica Insieme’, la grande kermesse di atletica e giornata di sport per tutti, in cui ciascuno potra’ cimentarsi con alcune specialita’ dell’atletica. Il giovane recordman italiano dei 100 metri, primo italiano a scendere sotto i 10″ sulla distanza, si intratterra’ per tutta la mattinata con tifosi e appassionati di ...

Roma : Capitale invasa da ciclisti - domenica settima edizione Granfondo : Roma – La settima edizione della Granfondo Campagnolo Roma – CRVII – e’ stata presentata oggi a Roma presso la sala Giunta del Coni. Tante novita’ per un’edizione speciale, la numero sette, che tra il 12 e il 14 ottobre vedra’ Roma invasa da cicloamatori, amanti delle due ruote e famiglie provenienti da tutto il pianeta per partecipare alla grande festa del ciclismo, che si snoda tra alcuni dei monumenti ...

Domenica 7 e 14 ottobre Occhio all’alieno! Al Bioparco di Roma : Domenica 7 e 14 ottobre 2018 il Bioparco dedica due giornate alle specie aliene presenti nel nostro Paese. Dalle ore 11.00 alle 17.00 saranno organizzati giochi, attività e si andrà alla scoperta di animali e piante molto particolari come la chiocciola gigante africana, la testuggine dalle guance rosse, le gambusie (pesci d’acqua dolce) il rospo delle canne, il fico degli ottentotti (pianta grassa originaria del sud Africa). L’obiettivo delle ...

Manifestazione Pd : domenica a Roma in piazza del Popolo con 6 treni - 200 pullman e tutti i 'big' : Roma - Con gli impegni sulla manovra appena sottoscritti in Consiglio dei Ministri , la Manifestazione del Partito Democratico di domani, in piazza del Popolo, alle 14,, si carica di nuove aspettative.

Meteo - torna il caldo ma non per molto : '30 gradi a Roma' - ma domenica sarà autunno : Meteo, piccoli assaggi d'autunno per gran parte delle città del Centro-Nord , con soli 6-8 gradi e un risveglio decisamente fresco: questo calo delle temperature lascerà posto ad un clima via via ...

SABRINA FERILLI/ "Fiano Romano? È un posto che mi ha educato e che mi ha fatto crescere" (Domenica In) : SABRINA FERILLI, l'attrice ha lavorato al fianco di Sergio Castellitto nel film "Ricchi di fantasia". Cosa racconterà nello studio di Rai Uno da Mara Venier. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:02:00 GMT)

Roma : al Bioparco ‘Incontri di Natura’ domenica 23 e 30 settembre : Roma – domenica 23 e 30 settembre al Bioparco di Roma si svolgeranno gli Incontri di Natura. All’interno del Parco saranno dislocate dieci postazioni tematiche con modelli tridimensionali, animali vivi (testuggini, anfibi e invertebrati) crani e schede ludiche. Un’occasione per scoprire curiosita’ su diverse specie animali e partecipare a giochi e laboratori in compagnia degli operatori del Bioparco. Tra le ...

Roma : domenica 23 raccolta straordinaria gratuita rifiuti ingombranti : Roma – domenica 23 settembre, Ama, in collaborazione con le amministrazioni del VII, XI e XV Municipio, organizza delle raccolte straordinarie gratuite di rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici. L’appuntamento per i Romani e’ dalle 8 alle 12.30 in via Ferruccio Ulivi angolo via di Tor Vergata – area parcheggio (VII municipio), viale Ventimiglia ang. via Sarzana – area parcheggio (XI municipio) e via Vincenzo ...

Roma - Di Francesco recupera Pastore e Perotti : ecco le possibili novità per domenica [FOTO] : 1/8 Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse LaP ...