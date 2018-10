Roma | Coric in crescita | primo gol Ma il club valuta il prestito

Roma - 3-2 in amichevole alla Lupa : a segno Cangiano - Marcano e Coric : Roma - Continua a Trigoria il lavoro di Eusebio Di Francesco e della sua Roma , orfana degli undici giocatori in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Gli altri, tranne De Rossi , Kolarov e Pastore ancora alle prese con fisioterapia e lavoro differenziato, sono scesi in campo per una seduta tattica. Il tecnico ...

Un talento al giorno : Ante Coric - giovane Croato della Roma : 1/3 ...

Roma - da Coric a Zaniolo fino ai Pellegrini : ecco i giovani alla maturità : Tre partite di campionato, zero minuti per Ante Coric; zero minuti Luca Pellegrini; zero minuti Zaniolo; appena quarantacinque Lorenzo Pellegrini e un po' di più, novantasette, Bryan Cristante, ...

Roma : Zaniolo può partire - Coric resta : Secondo quanto riferito da Sky Sport la Roma continua a lavorare per il mercato in uscita: Zaniolo può partire in prestito, Coric dovrebbe invece rimanere.

Mercato Roma - Coric verso la permanenza nella Capitale : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Passano le ore e aumentano le possibilità di veder restare Coric a Roma . Come riporta Sky Sport, nonostante le dichiarazioni di Monchi durante la presentazione di Nzonzi , il centrocampista croato difficilmente lascerà la Capitale in prestito. Più semplice invece che a partire possa essere ...

Roma - parte solo uno tra Coric e Zaniolo : la scelta : Secondo Sky Sport, Ante Coric ha convinto la dirigenza giallorossa e soprattutto Di Francesco e, per questo, rimarrà a Roma per giocarsi le sue chance. Zaniolo , invece, potrebbe partire in prestito, per ...

Roma - Coric e Zaniolo via in prestito : Roma - Mercato italiano al volatone finale, ultime ore di passione per Monchi che, pedalando come un ossesso fra trattative lunghe e aspre come cime alpine, ha portato in giallorosso dodici facce ...

Calciomercato Roma - Monchi apre al prestito di Coric e Zaniolo : Non solo Nzonzi . Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo centrocampista francese della Roma , è intervenuto anche il ds Monchi , che ha parlato con soddisfazione del mercato portato ...

Roma - Monchi : 'Mercato in entrata chiuso - Nzonzi è forte. Zaniolo e Coric? In quel ruolo siamo tanti...' : Il ds della Roma Monchi ha parlato in conferenza stampa nel corso della presentazione di Steven Nzonzi: 'siamo qui per rappresentare un campione del mondo, un grande giocatore. Sono contento di averlo portato qui. Abbiamo un centrocampo forte, sono contento'. SUL MERCATO - 'Il mercato in entrata finisce domani. Manca un giorno. In uscita rimarrà ...