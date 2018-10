Roma Capitale della fisioterapia | Domani a ‘Fiosiorum’ il workshop sulla gestione dei

Roma : Capitale invasa da ciclisti - domenica settima edizione Granfondo : Roma – La settima edizione della Granfondo Campagnolo Roma – CRVII – e’ stata presentata oggi a Roma presso la sala Giunta del Coni. Tante novita’ per un’edizione speciale, la numero sette, che tra il 12 e il 14 ottobre vedra’ Roma invasa da cicloamatori, amanti delle due ruote e famiglie provenienti da tutto il pianeta per partecipare alla grande festa del ciclismo, che si snoda tra alcuni dei monumenti ...

Roma : 7 aprile 2019 Maratona Capitale - al via oggi iscrizioni : Roma – Aprono ufficialmente oggi le iscrizioni alla Maratona Internazionale di Roma in calendario il 7 aprile 2019. La Federazione Italiana di Atletica Leggera, su invito e con il Patrocinio di Roma Capitale, organizzera’ la gara che e’ inserita nel calendario FIDAL con classificazione Gold. Le iscrizioni si possono effettuare inserendo i propri dati nel form presente sul sito al pulsante giallo ‘Iscriviti’ ...

Maltempo Roma : forte pioggia nella Capitale - 90 interventi dei vigili del fuoco : Dalle 8 di questa mattina i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno effettuato circa 90 interventi legati alle forti piogge cadute sulla Capitale. Si segnalano allagamenti di sottopassi con persone in difficolta’ soccorsa e messe in sicurezza. In via della Giustiniana al 906 l’esondazione di un canale ha creato problemi agli occupanti di un resort: sono stati gli uomini del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) e i ...

Allerta Meteo Roma : sarà un weekend di piogge torrenziali sulla Capitale e nel Lazio : Ha già iniziato a piovere su Roma, dov’è elevata l’Allerta Meteo per le prossime ore. sarà un weekend di piogge torrenziali sulla Capitale, per i forti temporali provenienti dal Tirreno e spinti nell’entroterra dall’azione ciclonica attiva in mare aperto. Tra Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre su tutta l’area capitolina avremo piogge molto forti con intensi temporali, soprattutto tra le 08:00 di Sabato e le 13:00 di ...

M5S : Costa smentisce giornali - nessuna tensione con Roma Capitale : Roma – “Basta giochi sporchi dalla Regione Lazio a guida Pd sui rifiuti di Roma. Il ministro dell’Ambiente Costa ha smentito le fantasiose ricostruzioni dei quotidiani Romani, non c’e’ alcuna tensione con Roma Capitale e nessuna bocciatura. Piuttosto e’ la Regione Lazio che non ha fatto nulla in questi anni, non aggiornando mai il suo piano fermo a 6 anni fa, intanto Roma Capitale ha gia’ un piano ...

Nel 2019 Roma Capitale della Space Economy con primo forum europeo : Roma, 4 ott., askanews, - Nel 2019 Roma sarà al centro della Space Economy europea. A dicembre del prossimo anno arriverà a Fiera Roma 'New Space Economy European Expoforum 2019', il primo forum ...

Oktoberfest a Roma - la Baviera in Capitale : birre e sapori di Germania - il programma di tutti i locali : Ecco dunque gli Oktoberfest a Roma da non perdere Italian Oktober Fest a Testaccio Un angolo di Baviera a Roma: alla Città dell'Altra Economia arriva l'Italian Oktober Fest , la manifestazione che ...

Roma Capitale degli UFO? Il 27 ottobre nella Città Eterna il Convegno di Ufologia : Roma Capitale degli UFO? Sì: il prossimo 27 ottobre nella Città Eterna si terrà un Convegno molto importante. Ospiti del Centro Ufologico Nazionale, sbarcheranno infatti dagli Stati Uniti due figure di primissimo piano nel panorama odierno dell’Ufologia. Si tratta di Tom DeLonge e Luis Elizondo: il primo, già famosa rockstar, è attualmente uno dei più accreditati ricercatori UFO americani, premiato per questo dal MUFON, il Mutual UFO Network; ...

Cangemi : Romani bocciano Giunta Raggi - Capitale nel degrado : Roma – “I romani bocciano la Giunta Raggi: 5 in pagella al sindaco per il peggioramento dei servizi pubblici locali, in testa trasporti e raccolta dei rifiuti. Basta guardarsi intorno, dal centro alla periferia, per rendersi conto del pessimo stato in cui si trova la nostra citta’: immondizia ovunque, voragini, alberi che crollano ad ogni folata di vento, ville e giardini abbandonati a se stessi”. “L’indagine ...

Roma - presentato Report sui servizi pubblici : “Voto alla Capitale? Media del 5.3 - ma leggera risalita rispetto al passato” : Come vedono i Romani la vita nella Capitale? “Negli ultimi dieci anni la tendenza è in discesa per tutti i servizi, compresi quelli di eccellenza e quello idrico”. A dirlo è Carlo Sgandurra, presidente dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, a margine della presentazione, oggi in Campidoglio, dell’undicesima indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali. ...

Roma-Lazio - Salvini tra il pubblico del derby della capitale [GALLERY] : Matteo Salvini spettatore del derby tra Roma e Lazio, il ministro dell’interno italiano allo stadio Olimpico si è goduto il match di Serie A Matteo Salvini interrompe i suoi impegni diplomatici per un momento di svago allo Stadio Olimpico di Roma. L’impianto sportivo ha ospitato oggi il derby della capitale, quello tra la Roma e la Lazio, che ha visto trionfare i giallorossi per 3 a 1. Il ministro dell’interno italiano ha ...

'Tutta mia la città' - La Roma si prende il derby e la Capitale - Lazio al tappeto : le foto più belle [GALLERY] : Roma-Lazio finisce 3-1! I giallorossi vincono il derby della Capitale al termine di un match ricco di gol ed emozioni: nella nostra gallery le foto più belle della partita Grazie alle reti di ...

